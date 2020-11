Geithainer „Little Stars“: Vertrag vor Unterschrift

Geithain

Mit zehn Stimmen zu einer hatte sich der Geithainer Stadtrat klar positioniert: Die Kindertagesstätte „Little Stars“ im Neubaugebiet Geithain-West wird ab kommendem Jahr von der GGB betrieben. Das Kürzel steht für Gesellschaft zur ganzheitlichen Bildung gGmbH, Partner der Saxony International School, die in Geithain das Internationale Gymnasien und eine Grundschule betreibt. Die GGB ist der Wunsch-Betreiber der überwiegenden Mehrheit der Eltern. Sie legen großen Wert darauf, dass das fremdsprachliche Profil des Vorgängers IWS fortgesetzt wird.

Eltern: Englisch-Konzept fortführen

„Wir freuen uns, dass wir dieses Ziel erreicht haben“, sagt Elternvertreterin Rosa Hentschel. 97 Prozent der Eltern hatten sich bei einer vom Elternrat initiierten Befragung für die GGB und gegen den Mitbewerber Volkssolidarität Borna ausgesprochen. Ihre Sicht hatten sie auch den Stadtratsfraktionen und Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG) in Gesprächen vor der Entscheidung deutlich gemacht. Ihnen komme es darauf an, dass die spielerische Beschäftigung mit der englischen Sprache konsequent fortgeführt werde. Ein Konzept, das vom bisherigen und vom neuen Betreiber gemeinsam entwickelt wurde und das sich aus Elternsicht bewährt habe.

Dem Wechsel zu Jahresbeginn sehe man deshalb relativ entspannt entgegen, auch wenn man die Gründe der Kommune, die zu einer Trennung von der IWS führten ( Rudolph: „Zerrüttetes Vertrauensverhältnis“), nicht nachvollziehen könne. „Wir freuen uns jetzt, mit der GGB in ein erstes Gespräch zu kommen“, so Hentschel. Die Eltern legten Wert auf eine enge Zusammenarbeit und seien bereit, sich einzubringen – wie in den vergangenen Jahren schon.

GGB: Konzept steht

„So wie es unserem Konzept steht, werden wir es machen“, sagt Rüdiger School, gemeinsam mit Melissa Blankenship-Küttner GGB-Geschäftsführer. Dieses Konzept war im Sommer im Rathaus vor Parlamentariern und Eltern vorgestellt worden. Das Pädagogen-Team wechselt im Zuge des Betriebsübergangs zum neuen Träger. „Wir werden demnächst mit den Eltern und mit den Erzieherinnen sprechen, auch darüber, wie wir die Einrichtung gemeinsam weiterentwickeln wollen“, so School. Durch Corona habe sich das Ganze etwas verzögert. Zum anderen sei der Vertrag mit der Stadt noch nicht unterschrieben. Erst mit dieser Unterschrift könne man beim Landesjugendamt in Dresden die Betriebserlaubnis für den neuen Träger beantragen. Die Zeit dränge etwas, aber man werde das schaffen.

Für die GGB ist Geithain der zehnte Standort für eine Kindertagesstätte. Bisher ist das Unternehmen etwa in Glauchau, Meerane und Stollberg aktiv. Der Zuwachs sei ein Gewinn für die Geithainer Bildungs- und Schullandschaft und für die Stadt als solche, so der Geschäftsführer: „Und es ist etwas Besonderes in Sachsen, wo es Kindereinrichtungen nur als Teil internationaler Schulen gibt.“

Stadt: Vertrag geht jetzt raus

„Wir wollen den Vertrag gemeinsam in der letzten November-Woche unterschreiben. Er geht Anfang nächster Woche raus“, sagt Oberbürgermeister Frank Rudolph. Die Laufzeit betrage zwei Jahre und verlängere sich automatisch, wenn keine der beiden Seiten ihn aufkündige. Die Einrichtung verfügt über 135 Kindergarten-, 130 Hort- und 30 Krippenplätze.

Von Ekkehard Schulreich