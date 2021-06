Geithainer Mieter fürchten, dass der Wasserhahn zugedreht wird

Geithain

Der Frühsommer erreicht Rekord-Temperaturen – und den Bewohnern von einem Dutzend Häuser in Geithain-West wird das Wasser abgedreht? – Das jedenfalls fürchten Mieterinnen und Mieter mehrerer Blocks vor allem in der Straße der Deutschen Einheit. Der Versorgungsverband Grimma-Geithain überraschte sie am Donnerstag mit der Information, die Versorgung am 24. Juni kappen zu wollen. Grund: Außenstände. Dabei haben die hier Wohnenden ihre Miete und damit ihr Wasser pünktlich bezahlt.

Nicht auf dem Rücken der Mieter

Als Heimlichs am Donnerstagabend aus dem Garten nach Hause kommen, ist da dieser Zettel im Flur. Die schnöde Botschaft: Der Versorger dreht sieben Tage später den Hahn zu, weil er Zahlungsrückstände des Gebäudeeigentümers nicht länger hinnehmen will. „Offenbar wurde unser Geld, das wir jeden Monat zahlen, nicht weitergeleitet“, vermutet Carmen Heimlich, die seit einem Vierteljahrhundert hier in Geithain-West lebt.

Eine solche Auseinandersetzung auf dem Rücken der Mieter auszutragen, sei nicht fair. Erst wenige Tage zuvor habe man Post des neuen Verwalters Imacon aus Dresden erhalten. Der informierte darüber, dass die Wohnungen an eine Berliner Gesellschaft veräußert wurden und er per 1. Juni die Verwaltung übernimmt. Heimlich: „Die Verunsicherung ist groß.“

Gerade im Sommer ist Wasser unverzichtbar. Quelle: Roland Weihrauch

Brief an den neuen Verwalter

„Wir sind erschrocken und sauer, wie mit uns umgegangen wird“, sagt Renate Spalteholz, die seit 39 Jahren in der Straße der Deutschen Einheit wohnt und damit zu den Ersten zählte, die das Neubaugebiet damals bevölkerten. Die Mieter ihres Hauses setzten sich noch am Donnerstag zusammen, formulierten gemeinsam einen Brief an den neuen Verwalter, unterschrieben alle. Kernforderung: Die Mieter dürfen nicht bestraft werden, denn Wasser ist unverzichtbar. Falls es dennoch zu einer Einschränkung komme, behalte man sich eine Minderung des Mietzinses vor. Am Freitag geht der Brief auf elektronischem Weg nach Dresden.

Wasserversorger: Mahnungen ignoriert

„Die Mieter können nichts dafür. Das Problem ist ein zivilrechtliches zwischen ihnen und dem Vermieter“, sagt Lutz Kunath, Geschäftsführer des Wasserlieferanten Versorgungsverband Grimma-Geithain. Strittig zwischen dem Verband und dem bisherigen Eigentümer der Wohnungen, einem Unternehmen aus der Nähe von Stuttgart, sei die Jahresrechnung 2020. „Unsere sich daraus ergebenden Forderungen wurden nicht beglichen, Mahnungen ignoriert“, sagt Kunath der LVZ. Es gehe um eine niedrige fünfstellige Summe.

Nach der zweiten Mahnung erst habe man überhaupt Kenntnis vom Eigentümer-Wechsel erhalten. Im Interesse aller Wasserkunden müsse man die Außenstände beitreiben. Allerdings: „Ich hoffe, wir kriegen eine Lösung hin. Bis 24. Juni sind noch ein paar Tage Zeit.“

Bisheriger Verwalter will nichts sagen

„Dass es das Problem gibt, war uns bis Donnerstag überhaupt nicht bekannt“, heißt es aus dem Dresdner Büro des Verwalters Imacon. „Es hat nichts mit dem Eigentümerwechsel zu tun und schon gar nichts mit uns. Wir nehmen uns aber der Sache an. Wir sind in der Klärung.“

Der bisherige langjährige Verwalter der Wohnungen, die GWBV Immobilien-Management GmbH in Geithain, den die LVZ ebenfalls befragt hat, lehnt es kategorisch ab, sich zu den Gründen des Dilemmas und einer möglichen Lösung zu äußern. Man möchte nicht einmal den Firmennamen in der Zeitung lesen.

Oberbürgermeister: Lösung muss her

Geithains Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG) hat sich am Freitagvormittag über den aktuellen Stand informiert. „Wir haben als Kommune wenig Einfluss, aber ich habe mit dem Versorgungsverband gesprochen“, sagt er. Es gehe „um erhebliche Summen“. Die Position des Versorgers verstehe er, doch die Mieter dürften nicht am Ende die Verlierer sein, die – obendrein im Sommer – ohne Wasser zurechtkommen müssten.

Von Ekkehard Schulreich