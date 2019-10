Geithainer Museum zeigt Erfindungen aus dem DDR-Alltag

Geithain

Das Geithainer Museum eröffnete am Samstag eine Sonderausstellung, in der Erfindungen aus der DDR sowie aus Sachsen zu sehen sind. Dabei kommen insbesondere jene zur Geltung, die aus Geithain stammen und weltweit Anerkennung erfuhren. Sie habe nicht geahnt, wie schwierig die Beschaffung der Exponate werden würde, sagte Carmen Schmidt, Museumsleiterin und Ideengeberin der Schau.

„Ich dachte, dass es noch jede Menge Dinge aus der DDR-Vergangenheit gibt. Selbst Zeitschriften wie die Pramo scheinen mittlerweile Mangelware zu sein. Auch Stoffe, die ich zeigen wollte, waren nicht so einfach zu haben“, erklärt Carmen Schmidt. Und dennoch gelang es ihr, einige Utensilien für die Ausstellung zu organisieren, wie beispielsweise das Tuch, mit dem damals allen geläufigen Namen Malimo. „Das habe ich aus meinem Bekanntenkreis bekommen“, erzählt sie auf das kleine Malimo-Tuch in der Vitrine zeigend.

Wolpryla, Grisuten und Präsent 20

Letztlich hat die Museumsleiterin auch eine Modezeitschrift ergattert, die Einblicke in den Chic der damaligen Zeit vermittelt. Wolpryla, Grisuten und Präsent 20 – allesamt Begriffe aus der Textilindustrie, die nahezu jeder kannte. Neben dem Foto der Verarbeitungsmaschine von Textima lag ein kleines Stück Stoff aus jener Zeit. Auf 16 Quadratmetern sind zahlreiche Exponate aus dem DDR-Alltag zu sehen. Waschmittel der Marke Fay und HO-Seifenflocken sind nur zwei Beispiele davon.

Besonders stolz ist Carmen Schmidt darauf, dass Erfindungen aus Geithain in der Sonderausstellung dokumentarisch benannt sind, wie jene Orgel, die aus dem Hause Musikelektronic stammt. „Das Musikinstrument war bereits damals auf der Höhe der Zeit und wurde weltweit exportiert. Auch die Lautsprecher, ein Exemplar ist in der Ausstellung zu sehen, ragten durch ihre technischen Parameter heraus“, meint Schmidt auf dem Museumsrundgang.

Sonderausstellung weckt Erinnerungen

Zudem verweist sie noch auf den ausgestellten Wasserball der Firma Stein aus den 1950er-Jahren und die Skibindung, die ebenfalls aus Geithain stammen.

Ulla und Wolfgang Quapp schauen sich die Ausstellungsstücke genau an. Vieles davon erkannten sie wieder: „Das Waschmittel und die Tempoerbsen wecken Erinnerungen an frühere Zeiten“, sagt Ulla Quapp. Ihr Mann Wolfgang lobt die seiner Meinung nach gelungene Ausstellung: „Hier wird ein Stück DDR-Geschichte lebendig.“ Es sei für ihn ein schönes Erlebnis, die Exponate noch einmal betrachten zu dürfen. Als kleine Zugabe zur Ausstellung legte Carmen Schmidt eine Armbanduhr der Marke Glashütte in die Vitrine. „Das ist mein Gesellenstück, das ich zur Prüfung aus den Einzelteilen zusammengesetzt habe“, betont die gelernte Uhrmacherin.

Von René Beuckert