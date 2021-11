Geithainer Narren holen am 11.11. den Rathausschlüssel – und die Nachbarn?

Geithain/Frohburg

Den 11.11. als Tag, an dem diefünfte Jahreszeit beginnt, will der Geithainer Carneval Club keinesfalls abschreiben. Mit ihm ist zu rechnen, auch wenn es im November keine Party gibt. Unschlüssig sind die Faschingsjünger in Narsdorf beim FKK. In Kohren-Sahlis haben die Mitglieder bereits eine klare Entscheidung getroffen.

Narsdorf: Jubiläum 2020 gerade noch geschafft

Als die Narsdorfer Karnevalisten den 40. Jahrestag ihrer Vereinsgründung feierten, waren noch voll Haus und Corona kaum mehr als ein Wetterleuchten am fernen Horizont. Seit der großen Party Ende Februar 2020 aber ist Zapfenstreich für den FKK, den Feuerwehr-Karnevals-Klub, zumindest was die Bühnenpräsenz betrifft. Ob sich daran etwas im Februar 2022 ändert, ist noch noch nicht abzusehen. Deshalb gilt: Der am 11.11. übliche Kartenvorverkauf für die Saison fällt erst mal flach.

„Wir planen und proben. Aber ob wir etwas zeigen, das können wir frühestens im Januar konkret sagen“, meint Vereinschef Axel Harzendorf. Ein Motto habe man noch nicht ausgewählt, es werde wohl im Sinn von „Wir sind zurück…“ lauten. Für den Bestand des Vereins sei es wichtig, dass die Akteure auch zu Pandemie-Zeiten im Rahmen der Regeln zusammenkommen. Und da habe man aktuell durchaus zu tun, nicht nur mit dem möglichen nächsten Programm. Während des Umbaus der alten Narsdorfer Mittelschule zum Campus mussten alle Vereine raus. Jetzt richtet sich der FKK in der alten Grundschule neu ein: „Da haben wir allerhand zu tun.“

Ihr 40-Jähriges konnten die Narsdorfer 2020 gerade noch groß feiern. Quelle: Bert Endruszeit

Geithainer GCC zieht zu den Kindern

„Im November gibt es keine Veranstaltung. Wir haben bisher unsere Hoffnungen auf den Februar gesetzt, aber das scheint nach den aktuellen Entwicklungen genauso unklar“, sagt Jan Seitz, Vorsitzender des Geithainer Carneval Clubs (GCC). Unbesehen davon, seien die Mitglieder im Hintergrund natürlich am Proben, um vorbereitet zu sein. Geplant sei angesichts der vielen Fragezeichen nichts grundsätzlich Neues, sondern ein „Best of…“.

Festhalten will der GCC unbedingt an der Machtübernahme im Rathaus am 11.11. Genau 11.11 Uhr soll Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG) auf dem Balkon den Stadtschlüssel an die Narren aushändigen. Zuvor plant der Verein, die Kindertagesstätten in der Kernstadt – „Wirbelwind“, „Kinderland am Bahnhof“ und „Little Stars“ – und die beiden Grundschulen aufzusuchen, um sie auf den Karneval einzustimmen – „natürlich auf Abstand“.

Kohren-Sahlis: Nicht Aufpasser vom Dienst

„Wir müssen erneut pausieren. Hilft alles nichts“, sagt Tobias Födisch, Vorsitzender der Kohrener Kulturfreunde, die üblicherweise in Terpitz und Frohburg für Faschingslaune sorgen. „Wir können eine Party mit Abständen und Kontrollen nicht realisieren.“ 3 G funktioniere nicht, und 2 G wolle man nicht. Das stifte eher Unruhe unter den Mitstreitern und Fans, sagt Födisch. Das wolle man strikt vermeiden: „Wir wollen nicht der verlängerte Arm der Regierung sein.“

Lesen Sie auch

Von Ekkehard Schulreich