Geithainer Ortsteil Dölitzsch kommt ans Trinkwassernetz

Geithain/Dölitzsch

Idyllisch liegt Dölitzsch einen Kilometer jenseits der Siedlung am Narsdorfer Bahnhof und der Bundesstraße 175 im Tal. Dass das alte Dorf eine leistungsstarke Wasserversorgung dringend braucht, der Brand einer Scheune vor wenigen Tagen führte es deutlich vor Augen. Doch nicht nur um die ausreichende Versorgung mit Löschwasser geht es, ebenso um die Qualität des Trinkwassers. Das produzieren die Dölitzscher seit jeher selbst. Es gibt eine Wassergenossenschaft. Doch jetzt will der Versorgungsverband Grimma-Geithain das öffentliche Netz bis in den Geithainer Ortsteil erweitern.

Baustart ist im Mai geplant

„Wir stehen in den Startlöchern“, sagt Verbands-Geschäftsführer Lutz Kunath. „Der Bauauftrag wurde nach öffentlicher Ausschreibung an die Aqua-Service Rohrleitungsbau GmbH Liebschützberg vergeben. Die Bauarbeiten beginnen im Mai und sollen bis Ende Oktober abgeschlossen werden.“

Die privaten Grundstückseigentümer beteiligen sich mit einem Zuschuss an den Baukosten. Auf einer Informationsveranstaltung im November nannte Kunath die Summe von 3762 Euro pro Grundstück. Hinzu kommen 820 Euro für den Hausanschluss. „Nach Auswertung des Ergebnisses der öffentlichen Ausschreibung erwarten wir jedoch niedrigere Kosten.“ Die Ausgaben würden damit auf dem Niveau dessen liegen, was die Kolkaer für ihren Anschluss ans Netz zahlen mussten. Das Dorf wurde im vergangenen Jahr angeschlossen.

In Kolka sind vor einem Jahr erstmals Trinkwasserleitungen verlegt worden. Quelle: Jens Paul Taubert

Stadt Geithain beteiligt sich finanziell

„Wir als Stadt leisten ebenso finanziell unseren Anteil an den Verband, damit die Anschlusskosten für jeden Einzelnen sinken“, sagt Geithains Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG). Er ist erfreut darüber, dass es jetzt auch in Dölitzsch vorangeht. Auf diese Weise werde auch das Löschwasser-Problem gelöst. Zwei Hydranten sollen gesetzt werden. Beim kürzlichen Scheunenbrand hatten die Feuerwehren auf den Inhalt des glücklicherweise gut gefüllten Löschteiches zurückgreifen müssen.

Enttäuscht hatte sich Geithains Stadtwehrleiter Marco Christen gezeigt, dass der bereits vorhandene Hydrant an der B 175 bei diesem Einsatz nur eine überschaubare Menge Wasser geliefert hatte. Auf 26 Kubikmeter pro Stunde bezifferte Kunath dessen Kapazität. Im Zuge der Anbindung von Dölitzsch werde man daran nichts ändern. „Zur sicheren Gewährleistung der Wasserversorgung der Grundstücke dort ist das nicht erforderlich, weil Liefermenge und Versorgungsdruck ausreichend sind.“

Von Ekkehard Schulreich