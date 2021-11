Geithainer Poliklinik-Chefin: Dr. Maria Böhme ist gestorben

Geithain/Bad Lausick

Sie verstand ihren Beruf als Berufung. Erst mit 83 Jahren, anno 2015 nämlich, hörte Dr. Maria Böhme auf, als Allgemeinmedizinerin in Geithain zu arbeiten. Ihre Praxis befand sich bis zuletzt in jenem Haus, für dessen Bau sie sich einst stark gemacht hatte. Die 1970 eröffnete Poliklinik, die die medizinische Versorgung in Geithain und darüber hinaus entscheidend verbesserte, leitete sie zwei Jahrzehnte. Jetzt starb die Wahl-Bad Lausickerin, die vielen Menschen vertraut ist, im Alter von 89 Jahren.

Dr. Maria Böhme an ihrem letzten Arbeitstag 2015 im Ärztehaus Geithain. Quelle: Jens Paul Taubert

Dem Menschen zugewandt und wach

„Sie begegnete ihren Patienten verständnisvoll, war auch aufgeschlossen für alle Probleme ihrer Mitarbeiter und Wegbegleiter“, sagt Ilona Denecke, als Oberschwester in der Poliklinik, die heute Ärztehaus ist, tätig. Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen von damals wie dem Kinderarzt Dr. Gunter Hegenbarth und der Zahnärztin Hannelore Kyber organisiert sie regelmäßige Treffen der Ehemaligen. Das Jubiläum „50 Jahre Poliklinik“ war 2020 sogar Anlass für eine Sonderausstellung im Heimatmuseum.

Der Tod von Maria Böhme macht betroffen, sagt sie. Am Sonntag traf man sich in kleinem Kreis, um sich zu erinnern und ihrer zu gedenken. „Sie war immer interessiert an allen Neuerungen und Veränderungen, besaß eine große soziale Kompetenz.“ Und es sei ihr eine große Freude gewesen, dass sie ab Juli 1991 als Hausärztin im Ärztehaus ihre Arbeit habe fortsetzen können.

„An unseren Poliklinik-Treffs nahm sie nicht teil“, sagt Denecke. „Letzte gemeinsame Unternehmung war die 825-Jahr-Feier in Geithain 2011. Im geschmückten Poliklinik-Wagen war sie da mit vielen Ehemaligen aus allen Fachbereichen unterwegs.“

Übergabe des Poliklinik-Neubaus 1970: Maria Böhme (vorn rechts) mit dem Vorsitzenden des Rates des Kreis Geithain und der Kreisärztin. Quelle: privat

Loslassen fiel Dr. Böhme nicht leicht

„Menschen helfen, das mache ich leidenschaftlich gern!“ – Dieses Credo hat Maria Böhme begleitet. Als sie vor sechs Jahren ihre Praxis an Dr. Maria Streck – eine Allgemeinmedizinerin aus München, die zur Anstellung tätig ist – übergab, tat sie das mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Dass einmal Schluss sein müsste, das war der Pragmatikerin bewusst.

Und es folgten noch einige Jahre, in der das Private in den Vordergrund rücken konnte. Allerdings starb ihr Mann Dr. Wolfgang Licht, Arzt und Schriftsteller – sein erster Roman „Bilanz mit Vierunddreißig oder Die Ehe der Claudia M.“ erschien 1978 –, der ihr Geithainer Lebenswerk maßgeblich begleitete, 2019.

Böhme, geboren in Chemnitz, hatte nach dem Studium und der Promotion ihre Facharzt-Ausbildung in Borna und Leipzig absolviert. 45 Jahre war sie für ihre Patienten da gewesen – und damit eine der dienstältesten Ärztinnen nicht nur im Leipziger Raum. Sie starb am 22. Oktober. Die Beisetzung findet am 7. Dezember in Bad Lausick statt.

Von Ekkehard Schulreich