Geithainer Rettungswagen rollt jetzt in Afrika

Geithain

Menschen aus Geithain und der Region helfen im Kongo. Es brauchte einen langen Atem. Die globale Corona-Pandemie sorgte für eine Zwangspause. Jetzt konnten die Hilfsgüter für ein Gesundheitszentrum und eine Schule, die der DRK-Kreisverband Geithain Ende 2019 per Schiff auf diese Reise geschickt hatte, endlich entladen und übergeben werden. Kreisbereitschaftsleiter Peter Winter und Familie Hauskeller aus Altenburg, Gründer des Vereins Hilfe für Menschen im Kongo, reisten dazu in das zentralafrikanische Land.

Peter Winter bei der Übergabe des vor Ort neu beschrifteten Fahrzeugs an das Gesundheitszentrum. Quelle: privat

Klinik-Mobil hat Medizintechnik an Bord

„Das ist wirklich eine ganz andere Welt. Man sieht alles plötzlich mit anderen Augen“, sagt Peter Winter. Er ist berührt und geerdet von den Eindrücken, mit denen er aus dem Kongo zurückkehrte. „Die Menschen dort sind sehr dankbar für das, was wir für sie tun. Ihnen zu helfen, ist etwas, was mich wirklich begeistert.“

Gemeinsam mit dem Personal des Gesundheitszentrums wurde der Rettungswagen startklar gemacht. Der 60-Jährige wies Schwestern, Ärzte und den Fahrer ein in die Technik, die sich an Bord befindet: ein Beatmungsgerät, ein EKG, eine fahrbare Trage. „Das Fahrzeug ist jetzt als Klinik-Mobil unterwegs. Damit werden viele Patienten erreicht.“

Das Geithainer DRK will künftig auch Schüler unterstützen und eine Patenschaft übernehmen. Quelle: privat

Unterstützung soll Lernen möglich machen

Mit seinen „klein bissel Französisch-Kenntnissen“ habe er zu vielen Menschen Kontakt gefunden, habe teilgehabt an ihrer Freude, die die Übergabe der Hilfssendung auslöste, so Winter. „Wir wollen in Verbindung bleiben. Wir schreiben uns fast täglich über Whatsapp.“ Dass diese Hilfe, von vielen im Kohrener Land und darüber hinaus getragen, verstetigt wird, sei im Sinne des Kreisverbandes, sagt Geschäftsführerin Heidrun Naumann. „Wir danken allen, die uns auf verschiedene Weise unterstützt haben.“

Viele junge Menschen in den Schulen und den beiden Jugendrotkreuz-Gruppen hatten sich engagiert und wollen das auch in Zukunft tun, so Naumann. „Wir möchten die Unterstützung zu einer dauerhaften machen und für eines der Kinder das Schulgeld übernehmen.“ Nur so sei ein Schulbesuch möglich; es gebe viele, die ihn nicht finanzieren können und denen der Weg zu Bildung deshalb versperrt bleibe.

Wegen Corona: Spenden lagern fast ein Jahr

Hilfsgüter zu sammeln, hatte das Geithainer DRK vor anderthalb Jahren begonnen. Kleidung, Schulmaterialen und Spielsachen kamen zusammen. Gelagert wurden sie im Stützpunkt des Katastrophenschutzes in Roda. Das DRK setzte einen ausgemusterten Rettungswagen wieder instand. In Krankenhäusern wurde Medizintechnik für das Gesundheitszentrum in der 100 000-Einwohner-Stadt Maluku eingeworben. Unterstützung erhielt das DRK von seinem Partner-Kreisverband in Baden-Württemberg.

Ein großer Container ging im Dezember 2019 von Geithain aus auf die Reise. Er kam drei Monate später am Ziel an. Die Gruppe Helfer, die die Übergabe und Unterweisung leisten sollte, konnte wegen der Pandemie jedoch erst im Frühjahr 2021 nach Maluku fliegen.

Von Ekkehard Schulreich