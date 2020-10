Geithainer Schüler (er)leben Geschichte im Heimatmuseum

Geithain

Wie lebten die Menschen in Geithain vor zig Generationen? Wie hielten sie sich gesund? Was aßen sie? Welche Berufe und Gewerke gab es? Welche Rolle hatten Frauen einzunehmen? Weil alle Theorie oft grau und vor allem für Kinder wenig zu fassen ist, wird es in dieser Woche für Grundschüler der International Primary School Geithain im Heimatmuseum der Stadt konkret. „Museum begegnet Schule“ heißt das Projekt, das Museumspädagogin Sabine Schreier gemeinsam mit Lehrern, dem Museumsmitarbeiterin Carmen Schmidt und Schüler selbst entwickelte und das jetzt seine Premiere erlebte.

Was tun bei einem Zipperlein? Da können Pillen helfen. Mit diesem urtümlichen Gerät, das sich im Heimatmuseum findet, wurden einst Tabletten hergestellt.

Anzeige

Geschichte erleben ist mehr als bloß Anschauen

Aufgeteilt in Gruppen, schnupperten die Heranwachsenden in verschiedene Lebensbereiche vergangener Zeiten hinein. Die Schätze, die das Museum in seiner Dauerausstellung zeigt, lernten sie aus neuem Blickwinkel und durch eigenes Tun aus der Unmittelbarkeit kennen – was es ihnen erleichterte, sich in das Leben der Vorfahren hinein zu versetzen. Das durch den Kulturraum Leipziger Raum geförderte Vorhaben schafft es auf spielerische, auf konkrete Details fokussierte Weise, Schüler stärker zu interessieren – und das nicht zuletzt durch deren eigenen Beitrag.

Emaille gehörte über Jahrzehnte zu Geithain: Neven (links) und Sina versuchen sich beim Gestalten eines Schmuckstücks oder Schlüsselanhängers, hinten in der Mitte Museumspädagogin Sabine Schreier. Quelle: Jens Paul Taubert

„Museum begegnet Schule“ wird fortgesetzt

„Wir haben im Vorfeld schon mit der Schule gearbeitet, damit die Projektideen passgenau sind“, sagt Schreier. Orientiert an Lehrplan-Inhalten, gehe man fächerübergreifend vor: „Und die Schüler geben ihr Wissen weiter an andere.“ Insofern sei „Museum begegnet Schule“ in Geithain als ein Auftakt zu verstehen – für weitere Themen und weitere Zielgruppen.

Von es