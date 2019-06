Geithain

Vor 25 Jahren ging das neu gebaute Geithainer Seniorenheim Am Stadtpark (SAS) in Betrieb. In der Einrichtung, unmittelbar am Stadtpark gelegen, sind mehr als 150 Menschen zu Hause. Mit 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zählt die privat getragene Einrichtung zu den großen Arbeitgebern in der Stadt. Darüber hinaus ist der Komplex zu einem wichtigen Ort der Begegnung und des Austauschs geworden. Das will das Jubiläum unterstreichen, das nicht an einem Tag oder in einer Woche, sondern über einen ganzen Monat bis Ende Juni gefeiert wird.

Als das Heim eine Patenschaft mit dem Tierparkverein übernahm, kam Pony Max zur Vertragsunterschrift. Quelle: Jens Paul Taubert

Neukirchner Rollstuhlfahrer fühlt sich wohl im Geithainer Heim

Alles von Anfang an miterlebt hat – aus der Perspektive des Bewohners – Peter Hertmann. Der Neukirchner lebt seit der Inbetriebnahme im SAS. „Das war damals noch im Aufbau. Es war ja als Seniorenheim gedacht. Dafür war ich viel zu jung“, sagt der 62-Jährige Rolli-Fahrer. Man habe aber die Wege ebnen können für seinen Umzug aus einem Bornaer Heim nach Geithain, den er nie bereut habe: „Ich fühle mich hier wohl.“

Bianca Günther, die die Einrichtung seit Anfang 2018 leitet, ist zwar schon 13 Jahre, aber trotzdem deutlich kürzer als Hertmann im Haus. Die Aufbau-Generation um Ilona Denecke und Gabriele Filipowitsch prägte die am 1. Juni 1994 eröffnete Einrichtung. Hatte sie zum Start 144 stationäre Pflegeplätze in Ein- und Zweibettzimmern, wird der Südflügel zunehmend für betreutes Wohnen genutzt und Stück für Stück entsprechend umgebaut. Inzwischen gibt es nur noch 115 stationäre Betten, aber dafür 38 im betreuten Wohnen, Tendenz steigend.

Ronny Oswald ist öfter mit seinem Akkordeon zu Gast – das nächste Mal am 1. Juni ab 15.30 Uhr. Quelle: Rezeption

Wartelisten für das Geithainer Altenheim

„Die Nachfrage nach Betreuung ist hoch. Es gibt Wartelisten", sagt Günther. Im vergangenen Vierteljahrhundert habe man auf sich verändernde Bedürfnisse reagiert. So wurde 2006 ein ambulanter Pflegedienst eröffnet. 2009 kam die Tagespflege mit inzwischen 16 Plätzen hinzu; das DRK Geithain übernimmt den Fahrdienst.

Überhaupt lege man im SAS Wert darauf, in die Stadt hinein zu wirken. Es gebe zahlreiche Veranstaltungen, Ausstellungen, die Geburtstage des Monats, kirchliche Angebote. Gemeinsam mit der Volkssolidarität holte man kürzlich die Mundartbühne Borna zu einem Gastspiel. Die Jagdhornbläser proben in der Cafeteria, in der Karnevalszeit kommt der GCC ins Haus.

Festmonat Juni mit vielen Veranstaltungen

Großer Beliebtheit erfreut sich das Chöretreffen, das am 29. Juni ab 13.30 Uhr den Festmonat abrundet. Es findet zum 24. Mal statt und ist damit beinahe so alt wie das Heim selbst. In der Jubiläumszeit gibt es unter anderem eine Gesprächsrunde mit ehemaligen und heutigen Mitarbeitern (4. Juni, 15 Uhr), ein Kinderfest für alle Kindereinrichtungen der Stadt (21. Juni, 15 Uhr) und einen Nachmittag für Bewohner und Angehörige (22. Juni, 14 Uhr). Heimatgeschichtler Gottfried Senf spricht am 13. Juni, 15 Uhr, über die Geithainer Chronik. Eine interne Runde für Geschäftspartner findet am 3. Juni statt. Dann stelle Jürgen Drösel, der das SAS damals errichtete, auch Hanno Schuck vor, der René Freiberg als Geschäftsführer der Einrichtung ablöst.

Von Ekkehard Schulreich