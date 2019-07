Geithain

Am Dienstagvormittag klingelte das Telefon bei einer 85-jährigen Frau in Geithain. Die Anruferin gab sich gegenüber ihrem Opfer als Enkelin aus und wollte sich eine mittlere fünfstellige Summe bei ihr borgen. Als Grund gab sie an, eine Eigentumswohnung kaufen zu wollen.

Geithainer Seniorin erkannte Betrugsmasche

Doch die ältere Dame erkannte die unlauteren Absichten der Frau am anderen Ende und beendete das Gespräch. Sie suchte danach den Kontakt zu einer nahen Verwandten, die ihr riet, die Polizei einzuschalten. So verständigte die 85-Jährige Polizeibeamte, die nun wegen Betrugs die Ermittlungen aufgenommen haben.

Von LVZ/gap