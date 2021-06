Geithainer Stadtchef Rudolph: Wasser wird nicht abgestellt

Geithain

Sitzen zahlreiche Mieter im Geithainer Neubaugebiet Geithain-West ab 24. Juni auf dem Trockenen, weil der Versorger, wie angekündigt, das Wasser abstellt? „Nein, das Wasser bleibt. Die Zahlung erfolgt am Montag“, informiert Geithains Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG). Die Bewohner der betroffenen Häuser unter anderem in der Straße der Deutschen Einheit könnten beruhigt sein.

Der Versorgungsverband Grimma-Geithain nehme von seiner am Donnerstag verbreiteten Ankündigung Abstand. Zwar ist die Kommune nicht in den Streit über Außenstände zwischen dem Versorger und dem Alteigentümer der Wohnungen involviert. Dennoch schaltete sich Rudolph am Freitag ein, um im Sinne der Bürger zu vermitteln.

Versorger: Fünfstellige Summe ist strittig

Der Verband begründete seinen Vorstoß mit fünfstelligen Außenständen gegenüber dem vorherigen Eigentümer, die aus der Jahresabrechnung 2020 resultierten. Der bisherige Geithainer Verwalter der Wohnungen wollte sich gegenüber der LVZ am Freitag nicht zu den Vorgängen äußern. Der neue Eigentümer und sein Verwalter seien an einer Klärung interessiert.

