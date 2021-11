Geithainer Stadtrat tagt zu Tourismus, Kitas und Verkehr

Geithain

Der Beitritt der Stadt Geithain zum Tourismusverein Leipziger Neuseenland steht auf der Tagesordnung des Stadtrates am 16. November. Die Sitzung findet aus Gründen der Pandemie-Situation nicht im Ratssaal, sondern im Bürgerhaus statt. Sie beginnt 18 Uhr. Es gilt die 3-G-Regel – Zutritt für Geimpfte, Genesene, Getestete.

Ein weiteres Thema ist die Schaffung zusätzlicher Plätze in den Kindereinrichtungen „Rasselbande“ in Narsdorf und „Wirbelwind“ in Geithain. Außerdem befasst sich das Gremium mit der Widmung von Feldwegen. Auf der Tagesordnung der Abgeordneten steht auch ein Beschluss zur „Einheitlichen Schrift- und Sprachregelung als Behördensprache“, wobei es um das Gendern gehen dürfen.

Schließlich beschäftigen sich die Stadträte mit einem Verknüpfungspunkt für den öffentlichen Nahverkehr im Ortsteil Wenigossa. Eine Fragestunde der Einwohner ist möglich.

Von es/okz