Geithain

Ab Montagnachmittag soll das Geithainer Stadttor für Autos offen sein – in Richtung Innenstadt. Bürgermeister Frank Rudolph (UWG) entspricht damit einem dringenden Wunsch des Gewerbevereins, während der Vollsperrung der Bundesstraße 7 und der weiträumigen Umleitung die Erreichbarkeit der Innenstadt und ihrer Geschäfte zumindest für Pkws sicherzustellen. Die Vorbereitung der Stadttor-Öffnung dauerte allerdings länger als geplant – und sie erfolgt ohne den Segen der Kreis- und Landesbehörden.

Öffnung des Tores war nie problematisch

„Wir öffnen das Tor in Eigenverantwortung der Stadt. Die Kosten und Risiken bleiben damit bei uns“, sagt Rudolph. Immerhin dürfe man die Verkehrsschilder aufstellen, die den Weg zu diesem Schlupfloch weisen. Das Stadttor sei in der Vergangenheit beim Ausbau der Innenstadt-Straßen mehrfach für Pkws geöffnet worden. Man habe – entgegen manch warnender und kritischer Stimmen – damit nie schlechte Erfahrungen gemacht. Zu Verkehrsunfällen sei es nicht gekommen, obwohl sich im unmittelbaren Bereich des Baudenkmals Autofahrer und Fußgänger einen sehr schmalen Weg teilen müssen. Das ausgewiesene Schritttempo und gegenseitige Rücksichtnahme mindern hier das Konfliktpotenzial.

Bereits nach Ostern hatte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mit dem mehrfach verschobenen Ausbau der Eisenbahnstraße (B 7) begonnen. „Die Arbeiten laufen planmäßig im ersten Teilabschnitt von Grimmaischer Straße bis Schillerstraße“, sagt Behördensprecherin Isabel Siebert. In vier Abschnitten wird die Straße, die parallel zur S-Bahn-Strecke und am Bahnhof vorbei verläuft, auf 1,2 Kilometern grundhaft ausgebaut. Bis zum Sommer 2020 kommt es deshalb zur Vollsperrung von Teilbereichen. Der überörtliche Verkehr wird während der gesamten Bauzeit weit um Geithain herumgeführt – im Süden über die B 175 und die alte B 95, im Norden über Ebersbach.

Mehr Verkehr rollt durch die Schillerstraße

Seit Beginn der Bauarbeiten suchte sich der Verkehr im Stadtgebiet neue Wege. Vor allem in der Schillerstraße, aber auch in der Louis-Petermann-Straße und in der Straße der Deutschen Einheit registriere man eine Zunahme, sagt Kerstin Jesierski von der Bauverwaltung der Stadt. In der Schillerstraße gelte ein Halteverbot; Lkws dürfen die Straße nicht passieren. Ein Mehr an Verkehr sei für die Anlieger sicherlich problematisch, für den eh maroden Zustand der Schillerstraße indes kaum. „Sobald der erste Abschnitt der Eisenbahnstraße geschafft ist, bauen wir die Schillerstraße aus“, so Jesierski. Sie rechne damit, dass das ab dem Spätsommer der Fall ist.

Der Landkreis habe mit der Öffnung des Stadttores für den innerörtlichen Verkehr kein Problem, erläutert Behördensprecherin Brigitte Laux: „Sie ist eine rein städtische Angelegenheit. Unsere Zustimmung wird dazu nicht gebraucht. In der Anhörung hatten wir die Stadt nur darauf hingewiesen, dass die anderen Möglichkeiten der Umleitungsführung ausreichend sind.“

Von Ekkehard Schulreich