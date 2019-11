Geithainer Stadtwette: Bewohner müssen Emaille-Geschirr holen

Geithain

Um 50 Karten für ein Konzert des Dresdner Kreuzchores geht es bei der Geithainer Stadtwette, die der MDR für den Weihnachtsmarkt am Wochenende auslobt. Der Sachsenspiegel, der am 30. November live vom Weihnachtsmarkt und von der Kreisstadt-Kür berichten will, veröffentlichte am Mittwochabend den Wett-Inhalt. Moderatorin Ines Klein geht es um Produkte, die über Jahrzehnte in der Stadt hergestellt wurden und die vielen trotz des nach der Wende geschlossenen Werks noch immer ein Begriff sind: Geschirr aus Emaille.

Über viele Jahrzehnte war Geithain die Stadt der Emaille: alter Briefkopf des Emaillierwerkes. Quelle: Sächsisches Wirtschaftsarchiv

„Liebe Geithainer, kramen Sie in Omas Küche, bewaffnen Sie sich mit Emaille-Töpfen, -Bechern oder -Kannen und einem Löffel und erscheinen Sie so zahlreich auf dem Weihnachtsmarkt, dass wir mit mindestens 100 Emaille-Utensilien ein Weihnachtslied rhythmisch begleiten können“, sagt Klein. Werde das geschafft, reisten 50 Einwohner am 19. Dezember per Bus zum Adventskonzert des Dresdner Kreuzchores ins Rudolf-Harbig-Stadion. Auf der Markt-Bühne werde zudem eine kleine Auswahl historischer Emaille-Produkte aus Geithain, ihre Geschichte und Geschichten präsentiert.

Der Weihnachtsmarkt findet vom 29. November bis 1. Dezember statt. Das Fernsehen berichtet am Sonnabend ab 19 Uhr über das Geschehen und den Ausgang der Stadtwette.

