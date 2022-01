Geithainer Tierpark: Viele Spenden – wenig helfende Hände

Geithain

Eine überragende Bereitschaft, für den Geithainer Tierpark zu spenden, nimmt das Team des Betreibervereins als Motivationsschub für das Jahr 2022. Doch die Personalsorgen sind nicht gebannt. Und vor allem: Noch dürfen die Tiere nicht wieder öffentlich gezeigt werden. Der Vorstand arbeitet mit dem Veterinäramt des Landkreises, das im Sommer des vergangenen Jahres die Schließung verfügt hatte, an einer baldigen Wiedereröffnung der Anlage im Oberen Stadtpark.

Große Spenden-Bereitschaft

„Es müsste jeden Monat Weihnachten sein.“ – Diesem Wunsch von Marion Belter, Mitglied des Tierpark-Vereins, kann sich das gesamte Team vorbehaltlos anschließen. Die Frau aus Schwarzbach fährt zwei-, dreimal wöchentlich nach Geithain, um im Tierpark für ein paar Stunden zu helfen.

Was im letzten Monat des Jahres 2021 an Spenden, verlängerten und neuen Tierpatenschaften einging, war für die Aktiven überwältigend. „Mehr als 4300 Euro seit Mitte Dezember sorgen für das Glücksgefühl, dass der Verein endlich in etwas ruhigeres finanzielles Fahrwasser kommt, weil viele Bürger ihr Herz und ihre Geldbörsen öffneten“, sagt Vorstandsmitglied Thomas Lang.

Auch kleine Beträge seien von großem Nutzen. Da zudem die Sparkasse Leipzig 1500 Euro und das Unternehmen Bauzentrum Teichmann 1000 Euro an Spendengeldern zuschossen, könnten nach der schon erneuerten Gehege-Umzäunung im Frühjahr weitere Verschönerungsarbeiten losgehen – vor allem im Ziegengehege, am zentralen Mistsammelplatz und in der Tierparkscheune.

Helfende Hände dringend gesucht

Noch sind drei Bundesfreiwilligendienst-Leistende tätig, doch deren Zeit läuft ab. „Es fehlt sehr an helfenden Händen“, sagt Sandra Händler aus diesem Trio. Ebenfalls erfolglos blieb bisher die Suche nach einem Zootierpfleger, den das Veterinäramt fordert und der wöchentlich an mindestens drei halben Tagen im Tierpark mitwirken muss.

„Es liefen und laufen zahlreiche Gespräche des Vorstands, ob mit Kommunalpolitikern oder mit Agrarbetrieben der Umgebung, ob Hilfe möglich wäre, um eine einvernehmliche Lösung zu finden, damit wir die Tore bald wieder öffnen können“, beschreibt Vereinschef Thomas Muhl die Lage. Wer helfen kann, möge sich dringend melden – unter der Telefonnummer 0152/01 04 81 45 beziehungsweise per E-Mail an info@tierpark-geithain.

Erneut kommt der Hinweis: Futterspenden sind willkommen. In die Futterbehälter des Tierparks dürfen aber keine verdorbenen oder angeschimmelten Lebensmittel geworfen werden. Ab 12. Februar können wieder die Abgabemöglichkeiten von Altpapier und Schrott genutzt werden – mittwochs, 16 bis 17 Uhr, ab Mitte März auch an Montagen.

Landratsamt: Neuer Antrag müsste her

Aus Sicht des Landratsamtes gibt es keinen neuen Sachstand. „Vonseiten des Vereins wurde bisher kein neuer Antrag auf Betriebserlaubnis beim Veterinäramt gestellt“, sagt die stellvertretende Pressesprecherin Belinda Reg’n der LVZ. Demnach bleibe es bis auf Weiteres bei einer rein privaten Tierhaltung. Die Öffentlichkeit bleibt damit hinter dem Zaun des Tierparks.

Von Ekkehard Schulreich