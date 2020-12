Geithainer Tierpark braucht Hilfe

Geithain

Schwere Zeiten für Geithainer Tierpark: Die erneut anschwellende Corona-Pandemie führt zu einer neuerlichen Schließung. Ist die nicht schon schmerzlich genug, führt sie dazu, dass in den im Park aufgestellten Spendenbüchsen des Vereins Leere herrscht. „Viel schlimmer aber ist es für uns finanziell, dass es keine Weihnachtsmärkte gibt. Wir hatten unser Mittun in Geithain und Bad Lausick angemeldet, haben wir doch dadurch in früheren Jahren immer um die 1500 Euro durch Roster- und Glühweinverkauf eingenommen. Das war und ist eine der wichtigsten Einnahmequellen, um die Versorgung und Betreuung der Tiere sichern zu können“, sagt Vereinschef Thomas Muhl. Diese Quelle versiege in diesem Jahr vollständig. Muhls appelliert an Bürger, Betriebe und Einrichtungen der Stadt und Region, mitzuhelfen - durch Tierpatenschaften, Spenden oder eine Mitgliedschaft im Verein. Neu ist, dass man für 20 Euro ein Tierpaten-T-Shirt erwerben kann. „Wir hoffen sehr, dass sich recht viele vielleicht als kleines Weihnachtsgeschenk für eine Tierpatenschaft entscheiden. Sollte es Corona möglich machen, werden wir auch im Dezember zu einem kleinen Weihnachtsbasar in die Tierparkscheune einladen, um etwas Geld einzunehmen“, ergänzt Vereins-Vize Thomas Lang. Kontakt per Mail unter info@tierpark-geithain.de oder per Telefon unter 0152/01048145.

Von es