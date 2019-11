Geithainer Tierparkverein: Kein Platz auf dem Weihnachtsmarkt

Geithain

Enttäuschung für den Geithainer Tierparkverein: Er wird dieses Jahr nicht mit einem eigenen Stand auf dem Weihnachtsmarkt (29. November bis 1. Dezember) vertreten sein. Von einer Hiobsbotschaft spricht Vereinschef Thomas Muhl: „Wir haben keine Möglichkeit, um durch Glühwein und Roster etwas Geld in die Vereinskasse zu spülen. Das ist für uns ein Schlag ins Kontor.“ Die Markt-Präsenz zähle erfahrungsgemäß zu den größten Einnahmequellen, um die steigenden Kosten decken zu können. „Die Erlöse in den Vorjahren waren im vierstelligen Bereich und halfen uns sehr, den Tierpark zu erhalten.“

Spielmobil, Breitband-Anbieter und Fernsehen brauchen Platz

Der Platz auf dem Weihnachtsmarkt, der belegt werden könne, sei knapper als sonst, sagt Manuela Bellmann, Vorsitzende des Gewerbevereins, der die Veranstaltung traditionell organisiert. Die Absage an den Tierparkverein sei nicht als Affront zu verstehen. „Das Spielmobil kommt, und wir müssen zwei zusätzliche Pavillons aufstellen – einen für das MDR-Fernsehen und einen für die Deutsche Glasfaser GmbH.“ Dass das Fernsehen am 30. November live vom Markt berichte, sei eine wichtige Werbung für Geithain.

Tierparkverein veranstaltet Weihnachtsparty

Um wenigstens einige Mittel einzunehmen, plant der Tierparkverein nun eine Winter- und Weihnachtsparty in der Tierparkscheune. Die soll am 14. Dezember ab 14 Uhr stattfinden. „Wir laden alle ein, denen der Erhalt des Tierparks am Herzen liegt und die damit ausdrücken, dass sie unsere ehrenamtliche Arbeit unterstützen“, so Muhl.

Bereits am 24. und am 30. November sind Vereinsmitglieder und hilfsbereite Bürger ab 9 Uhr zu Arbeitseinsätzen willkommen, um Laub zu rechen und Aufräumarbeiten zu bewältigen. In den vergangenen Tagen konnte ein lange währendes Problem gelöst werden. Immer wieder hatte es Beschwerden eines Anwohners gegeben, der sich von den Ziegen und Schafen im Streichelzoo belästigt fühlte. Jetzt wurden die Tiere in die Gehege auf der gegenüberliegenden Seite des Tierparks umgesetzt.

Von Ekkehard Schulreich