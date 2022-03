Geithainer Unternehmer sammeln Hilfsgüter für die Ukraine – wer macht mit?

Geithain

Die weiße Taube vor dem Blau-Gelb der ukrainischen Flagge fällt ins Auge. Im Hotel „Leipziger Land“ in Geithain werden ab sofort Hilfsgüter für die Menschen in der Ukraine gesammelt. Hotelier Jan Brunswig und der Geithainer Gewerbeverein wollen helfen – und setzen dabei auf die Unterstützung anderer aus der Stadt und der Region. Die Sammelstelle im Hotel, auf die das von Martin Sieber gestaltete Plakat verweist, ist täglich für mehrere Stunden geöffnet.

Hilfsgüter für die Ukraine werden jetzt in Geithain gesammelt. Quelle: privat

Gewerbeverein greift Idee auf

„Das Leid der Menschen in der Ukraine kann mich nicht kalt lassen“, sagt Jan Brunswig. „Ich bin ein Mensch, der gerne hilft. Und ich habe als Unternehmer selbst Hilfe erfahren, als die Pandemie den Betrieb meines Hotels stark einschränkte und ich plötzlich nicht wusste, wie es weitergehen kann.“

Im Gewerbeverein der Stadt, dessen Mitglied er ist, fand seine Initiative zu Wochenbeginn prompten Widerhall. „Krieg in Europa. Für uns alle unfassbar, schrecklich und mit nichts zu entschuldigen“, sagt Manuela Bellmann, die Vereinsvorsitzende. Sie schickte an alle Mitglieder eine E-Mail: „Wir sollten alle versuchen, dieses Engagement zu unterstützen und somit einen kleinen Beitrag gegen dieses Unrecht zu leisten.“

Was gebraucht wird, ist aufgelistet

Diese Sachspenden sind willkommen: lange haltbare Lebensmittel und Konserven; Hygieneartikel und Desinfektionsmittel; Babynahrung und -kleidung; Decken, Schlafsäcke, Zelte; Powerbanks und Prepaid-Karten; Erste-Hilfe-Kästen, Pflaster, Verbände.

Eine detaillierte Liste wurde am Montag erarbeitet und liegt jetzt im Hotel in der Bahnhofstraße aus. Die Sammelstelle dort ist täglich geöffnet, auch an den Wochenenden – von 10 bis 12 und 17 bis 19 Uhr. Die ersten, die helfen wollten, sprachen bereits am Dienstag vor.

Jan Brunswig während der corona-bedingten Flaute in seinem Geithainer Hotel. Quelle: Ekkehard Schulreich

Transportfrage ist noch zu klären

„Die ersten Güter trafen schon am Montag ein. Die Resonanz ist sehr groß“, sagt Jan Brunswig. „Positive Signale gibt es auch aus der Stadtverwaltung.“ Für ihn sei jetzt das Entscheidende zu klären, wie und auf welchem Weg die Spenden ohne Umweg direkt zu den Menschen gelangen, die sie dringend benötigen.

„Das zu organisieren, sind wir jetzt dabei. Es gibt zahlreiche Kontakte, auch über Geschäftspartner, die Mitarbeiter mit ukrainischen Wurzeln haben.“ Praktische Hilfe will der Wahl-Geithainer aber auch in anderer Hilfe anbieten. „Ich bin bereit, in meinem Hotel in Geithain Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen.“

Von Ekkehard Schulreich