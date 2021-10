Geithainer Wählervereinigung WVWV ändert ihren Namen

Geithain

Das Kürzel WVWV steht für Wählervereinigung zur Wahrung von Vereinsinteressen. Unter diesem Namen trat der nicht mitgliedschaftliche Zusammenschluss bisher zu den Geithainer Kommunalwahlen an. Von den sechs Kandidaten zur Abstimmung 2019 sitzen mit Ludbert Schmuck und Phillip Rüffert zwei Vertreter im Stadtrat. Diese agieren seit Kurzem unter einem neuen Namen: Die Vereinigung hat sich umbenannt in „Bürger für Geithain“.

Seit zwölf Jahren in der Kommunalpolitik

„Wir kümmern uns auch in der Zukunft um unsere Vereine, doch wollen wir unseren Fokus erweitern“, hat Schmuck diesen Schritt begründet. Die Gruppierung hoffe, auf diese Weise mehr Bürger in das kommunalpolitische Engagement einbinden zu können. Erstmals war sie bei der Kommunalwahl 2009 in Geithain angetreten und in den Stadtrat eingezogen.

