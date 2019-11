Geithainer Zeichner und Grafiker Rolf Münzner stellt in Leipzig aus

Leipzig/Geithain

Tief in den Bildkosmos des in Geithain lebenden Künstlers Rolf Münzners ließ die Schau in der neuen Kustodie der Leipziger Universität vor vier Jahren blicken. Anders in ihrer Vielschichtigkeit – mit mehr als einem Hundert Blättern aber nicht minder umfassend – ist jene Ausstellung, die bis zum 23. November die Galerie Irrgang im Leipziger Stadtzentrumzeigt.

Gegen Blindwut und Infamie

Vor allem Zeichnungen, aber auch Lithografien, Radierungen und – überraschend – Collagen haben die Galeristen ausgewählt. Der in Klammern gefügte Titel „Blindes Vertrauen“ meint nicht nur jene Tuschezeichnung auf der Einladung. Er umreißt ein gesellschaftliches Klima, das den Künstler deutlicher als sonst, von der Literatur her kommend, in Gegenwärtiges förmlich stößt, in der blindes Wüten und Selbstverkennung, Chauvinismus und Infamie Raum gewinnen, der bereitwillig, arg- oder hilflos überlassen wird.

Rolf Münzners Blatt „Blindes Vertrauen“ zählt zu den zentralen Arbeiten der neuen Schau. Quelle: Bertram Kober

Gestalten treten heraus aus der Literatur

Don Quichotte, Simplizissimus, Schnapphahnski aus dem unbedingten Figuren-Karussell des Zeichners, Grafikers und Steindruckers geraten in den Sog, in den Schatten der in Münzners neuen Blättern sich formierenden Kamarilla von „Wutkopf“ (2017), „Die Blinden“ (2017), den „Hohlköpfen“ (2018) in diversen Formationen und emotionalen Aggregatzuständen. „Fabelfiguren“ tragen Kerzen, die Messern ähneln, die wohl das Dunkel zerschneiden, dahinter Gekehrtem aber neuerlich Wege ebnen. Eine „Talkshow“ als selbstverräterisches Blutgericht. Die Bühne, auf der 77-Jährige all sie Gestalt und im Kern schon Gewalt gewinnen lässt, ist ein Guckkasten. Zeigt einen Künstler, der deutlicher aus sich heraus tritt, der anders nicht kann.

Ausstellung von Blättern Rolf Münzners in der Leipziger Galerie Irrgang. Quelle: Galerie

Das große Ganze im Einzelnen zeigen

Diese „unberechenbare progressive Patriomanie“ ist es, deren Abgründe und Konsequenzen Gustav Meyrink (Literatur, natürlich!) in seinen Novellen in „Des deutschen Spießers Wunderhorn“ vor mehr als einem Jahrhundert ausführt, die Münzner um- und antreibt, ihn „kirre macht“. Mit dem Gemälde „Blindensturz“ (1568) des Niederländers Pieter Bruegel des Älteren hat er sich intensiv beschäftigt. Er, der sich einen humanistischen Realisten nennt, kommt nicht weg vom ausholenden großen Ganzen, den Bedrückungen des Einzelnen darin, existenziellen Fragen und den Möglichkeiten und Grenzen der Künste.

Manfred Jendryschek bei der Vernissage. Quelle: Galerie

Schau bis 23. November zu sehen

Zur Vernissage konnte die Galerie die vielen Besucher kaum fassen: künstlerische Wegbegleiter, viele ehemalige Studenten, die Rolf Münzner an der Hochschule für Grafik und Buchkunst betreute. Schriftsteller-Freund Manfred Jendryschik führte ein in die Schau, die die Galerie Irrgang bereits für das Frühjahr konzipiert hatte. Aufgrund des tödlichen Unfalls von Hieronymus Wachter wurde das Vorhaben zurück gestellt und jetzt durch Victoria Hilsberg, Dirk Bolmerg und Tobias Wachter, die den Galerie-Betrieb fortführen, doch noch realisiert. Münzners Arbeiten - darunter auch Landschafts-Radierungen und -Collagen - sind auf drei Etagen zu sehen.

Galerie Irrgang, Dittrichring 6, Leipzig. Dienstag bis Freitag 12 bis 19 Uhr, Sonnabend 12 bis 16 Uhr.

Von Ekkehard Schulreich