Musikgeschichte geschrieben haben die Tanzmusiker von „Tromba“ zwischen Südraum und Vorerzgebirge zweifellos. Bis 1991 war die Formation in den Kreisen Geithain, Borna, Mittweida, Altenburg und sogar Rochlitz ein Begriff. Älteren ist sie bis heute in Erinnerung geblieben.

In den 35 Jahren, in denen „Tromba“ auf Sälen zwischen Deutzen, Geithain, Lindenvorwerk und Rochlitz auf der Bühne stand, spielte sie sich in die Herzen ihres Publikums. Als die Truppe 1956 zusammenfand, war Roland Backmann (heute 86) aus Rathendorf dabei. Horst Scheibner (77) aus Narsdorf erlebte das Ende 1991 mit. „Tromba“ verbindet die beiden und Schlagzeuger Christian Nestler (86) bis heute. Dabei standen Backmann und Scheibner nie gemeinsam auf den Brettern, die ihnen ein Stück Welt und Freiraum bedeuteten.

Roland Backmann (l.) und Horst Scheibner in Rathendorf. Quelle: Ekkehard Schulreich

In den ersten Friedensjahren wollte man sich amüsieren

„Während der Kriegsjahre gab’s keinen Tanz auf den Dörfern. Als der Frieden da war, war der Nachholebedarf groß – und wir jungen Spunde, wir wollten Musik machen“, erinnert sich Roland Backmann an seine Jugend als Zeit der Beschränkungen, der Hoffnung, des Aufbruchs. Sechs, sieben Jungen unterwies der Rathendorfer Kantor Stier an Klavier, Akkordeon und anderen Instrumenten. Backmann, der aufwuchs auf dem Bauernhof seiner Vorfahren, wo er bis heute zu Hause ist, entschied sich fürs Tenorsaxofon; und dabei blieb es. „Wir haben in Rathendorf eine Kapelle gehabt. Die spielte am 1. Mai, zu Pfingsten, zur Kirmes“, sagt er. Dort war er dabei, machte ab 1952 aber ganz gezielt Tanzmusik im Jugendensemble von Hans Kühn.

Das Ensemble von Hans Kühn (Mitte): Roland Backmann rechts außen mit der Klarinette. Quelle: privat

Roland Backmann lernte seine Frau auf dem Saal kennen

1956 entstand mit „Tromba“ eine neue Formation. Tromba ist lateinisch und heißt Trompete. Sie als Oberbegriff für die Band zu wählen, entsprang einer Bier-Laune am Gründungsabend im Lunzenauer „Schützenhaus“: Außer einer Trompete gab es drei Saxofone, ein Schlagzeug und ein Klavier. Gründer waren neben Backmann Gerhard Winkler, Rudolf Petzold, Wolfgang Richter, Hans Niebel und Walter Mazert. „Damals gab es in jedem Dorf einen Gasthof, und jeder hatte einen Saal. Dort haben wir gespielt. Selbst Machern, Oschatz und Erlabrunn im Erzgebirge waren uns nicht zu weit“, sagt Backmann. Seine spätere Frau Inge, die aus Stollsdorf stammt, lernte er auf einem Saal kennen, im „Stadt Leipzig“ in Rochlitz.

„Tromba“ um 1962 mit handschriftlicher Namensnennung: Roland Backmann ist der Zweite von rechts. Quelle: privat

Johannes Schmär leitete bis 1991

Die Tätigkeit in der Landwirtschaft und die Musik ließen sich für den Rathendorfer immer schwerer vereinbaren. Die LPG Typ 1 (die Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft) hatte auf dem elterlichen Hof Kühe und Schweine stehen. Roland musste ran, wenn die anderen sich aufs Ohr legten, früh halb fünf nach einer durchgemachten Nacht. „Meine Eltern schafften das nicht mehr allein. Ich musste aufhören zu spielen. Der Abschied fiel mir schwer.“ 1962 war für ihn unwiderruflich Schluss. Johannes Schmär übernahm die Leitung bis 1991. Hinzu stießen später Ernst Theumer und im Wechsel Klaus Liebers und Harry Geppert und viel später Karlheinz Schenk.

Arbeitskollege machte Horst Scheibner zum Gitarristen

Horst Scheibner fing 1965 bei „Tromba“ an, spielte in den Siebzigern in anderen Kapellen, blieb von 1980 an dann bis zum bitteren Schluss. Ein Arbeitskollege hatte den jungen Maschinenschlosser mit der Gitarre vertraut gemacht und ihn prompt, als Not am Mann war, von einem Tag auf den anderen auf die Bühne geholt. „Die Hornhaut an den Fingern musste erst wachsen“, lacht er heute. Sie spielten zum Jugendtanz, auf Betriebsvergnügen der LPGs und in der Kohle, auf Frauentagsfeiern, begleiteten Tanzstunden und Tanzturniere. „Wir haben versucht, die neuesten Titel zu spielen, die im Radio kamen und die die Leute hören wollten“, im Westradio selbstredend. „Wir sind immer Amateure geblieben“, sagt er. Offizielle Einstufungen waren Pflicht, aber von nachrangiger Bedeutung auf dem Land. „Tromba“ war Oberstufe.

Mitte der Sechziger: Horst Scheibner rechts oben mit der Gitarre. Quelle: privat

Zu viele West-Titel: Das wurde teuer

Sanktionen gab es, wenn zu viele West-Titel gespielt wurden. Scheibner: „Wir sind mehrmals angezeigt worden. Dann mussten wir unsere Gage rausrücken. Spende für Vietnam, hieß es dann.“ In den Achtzigern änderte sich das Profil. Reine Tanzmusik war inzwischen vor allem Sache der Discjockeys. Das Aus kam in den Umbrüchen der Wendezeit: Die Betriebe lösten sich auf, die Säle schlossen. Das letzte Konzert fand statt vor dem Mittweidaer Kraftverkehr.

„Tromba“ mit Karlheinz Schenk (Mitte) und Horst Scheibner (links unten). Quelle: privat

Backmann gab Saxofon an Musikschüler weiter

„Bei den über Siebzigjährigen ist ,Tromba' bis heute ein Begriff“, sagt Roland Backmann, der den Kontakt zur Band nie verlor. Dass nicht nur die Musik naheging, zeigt diese Episode aus den ersten Friedensjahren: Rainer Betke, der Familie und Heimat in Ostpreußen verloren hatte und Milchfahrer zwischen Geithain und Rochlitz wurde, transportierte „Tromba“ gelegentlich zu Auftritten. Auf einem erfuhr er per Zufall, dass seine Mutter lebte, dass sie in Altenburg untergekommen war: „Das war sehr emotional.“ Emotional war für Backmann auch der Augenblick, da er sein Saxofon endgültig aus der Hand gab. Der Geithainer Berufskollege Gerhard Stein erbat es für einen seiner Musikschüler, der sich ein solches Instrument nicht leisten konnte.

Von Ekkehard Schulreich