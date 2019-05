Geithain

Die Geschichte (s)eines Hampelmanns möchte Karlheinz Oertelt am 29. Mai erzählen, wenn der Geithainer Heimatverein zu einer neuen Veranstaltung seiner Reihe „Geschichte und Geschichten aus Geithain“ einlädt. Der Verein beteiligt sich damit an der bundesweiten Aktion „Miteinander reden“ zum Thema Heimat.

Unterstützt wird er dabei vom Kulturwissenschaftlichen Institut der Universität Leipzig und dem Verein Erich-Zeigner-Haus Leipzig. Die Veranstaltung in der Gaststätte „ Athen“ beginnt 18.30 Uhr. „Mitglieder des Vereins und interessierte Gäste können sich mit kleinen, zur Diskussion anregenden Beiträgen beteiligen“, lädt der Vereinsvorsitzende Bernd Richter ein, sich in die Veranstaltung einzubringen.

US-amerikanische Soldaten im April 1945 in Geithain

Karlheinz Oertel will das tun. Seine Erinnerung führt zurück in das Frühjahr 1945, in die ersten Tage des Friedens nach dem Zweiten Weltkrieg. US-amerikanische Soldaten waren im April in Geithain eingerückt und blieben zweieinhalb Monate als Besatzungsmacht, ehe die Rote Armee, die an der Mulde zum Stehen gekommen war, nachfolgte. Der damals Fünfjährige wohnte in der Bahnhofstraße.

Diesen Hampelmann bekam Karl-Heinz Oertelt 1945 von einem US-Soldaten geschenkt. Quelle: Jens Paul Taubert

Auf dem nahen Bahnhofsgelände hatte das Militär eine Küche eingerichtet, zu der es die Kinder regelmäßig zog – auch wenn sich manche vor uniformierten Schwarzen ein bisschen fürchteten. „Die Amerikaner gaben uns mal ein paar Eier, mal Schokolade, mal ein Stück Speck“, blickt Oertelt, der mit seiner gleichaltrigen Spielgefährtin Erika gern in die Küche ging, zurück.

US-Soldat hatte großen Hampelmann für kleinen Jungen

Eines Tages beobachtete der junge einen dunkelhäutigen Soldaten, der einen großen Hampelmann an einer Laterne befestigt hatte und fasziniert bewegte, so dass die Arme und Beine tanzten. „Der Hampelmann gefiel mir sofort, ich fragte: Onkel, gibst du mir den?“

Der Soldat zögerte, strich dem Jungen über den Kopf – und drückte ihm den Hampelmann in den Arm. „Die Freude war grenzenlos“, sagt Oertelt. Erika, die Eier bekommen habe, sei ein bisschen neidisch gewesen. Er, Karlheinz, aber nur stolz: „Für mich war es der schönste Hampelmann der Welt. Und er ist es bis heute geblieben, denn ich besitze ihn noch.“

Von Ekkehard Schulreich