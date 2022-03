Geithainer bringen Hilfsgüter für Flüchtlinge an die Grenze zur Ukraine

Geithain

Mit zwei Transportern voller Hilfsgüter ging es am frühen Sonnabend von Geithain aus in Richtung ukrainische Grenze. Ziel war die ostpolnische Stadt Chelm, wo die Kartons unter anderem in einer Flüchtlingsunterkunft ausgeladen wurden. Zusammengetragen hatten die Spenden viele Menschen aus Geithain und Umgebung, Unternehmen, Schulen, Kindergärten, eine Pflegeeinrichtung. Sie waren dem Aufruf von Hotelier Jan Brunswig gefolgt.

Ein Team um Jan Brunswig (2. v. l.) hat sich um die Organisation des Hilfstransports gekümmert. Quelle: privat

Bürger, Unternehmen, Schulen unterstützten

„Wir sind einfach nur stolz auf alle, die uns auf ihre Weise unterstützt haben“, sagt Brunswig, als er nach 25 Stunden und 2000 gefahrenen Kilometern zurück in Geithain ist. „Menschen, die wir nicht kannten, erzählten uns ihre ganz persönlichen Geschichten, die sie als Kind im Krieg erlebt haben. Wir haben oft Tränen in den Augen gehabt.“

Eine alte Dame sei mit ihrem vollgepackten Rollator dreimal zur Sammelstelle in das Hotel „Leipziger Land“ gekommen, um Spenden zu bringen. „Freunde kamen aus anderen Bundesländern gefahren, um mit ihren Spenden angekommene Geflüchtete hier vor Ort zu unterstützen.“

Um die Spenden direkt dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden, stellten zwei Autohäuser – An der Schmiede Frohburg und Autocenter Röhrsdorf – Transporter zur Verfügung. Bei der Organisation konnte Brunswig auf die Hilfe der ganzen Familie zurückgreifen: auf Frau, Tochter, Schwiegersohn, auf seinen besten Freund. „Es war zwar eine sehr stressige Fahrt, aber die Dankbarkeit, die wir vor Ort erfahren haben, hat für alles entschädigt.“

Lesen Sie auch

Von es