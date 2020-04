Geithainerin schreibt Ostergeschichte gegen die Angst vor Corona

Geithain

Enkelin und Oma können Ostern nicht zueinander kommen: Judith (7) lebt in Berlin, Birgit Neubert in Geithain. Corona ist schuld. Corona, die nicht sichtbare, für Kinder kaum greifbare Gefahr. Die Angst macht. Gegen diese Angst anschreiben und mit einer Oster-Geschichte eine Brücke bauen - die 57-Jährige hat es jetzt getan. Nicht nur ihren Enkeln, fünf an der Zahl, will sie Mut machen, sondern auch den Kindern einer Freundin.

Ein Märchen, das in der Wirklichkeit wurzelt

„Wir haben eine besondere Situation, die uns alle fordert“, sagt Birgit Neubert. Besonders kompliziert sei es für die Jüngsten. Die gelte es zu schützen, die müsse man stärken, ihnen erklären, warum die Lage ist, wie sie ist - und wie man gemeinsam etwas daraus machen könne. Diese Gemeinsamkeit aber sei umso schwerer, wenn man einander sich treffen könne. Entfernungen überbrücken will sie deshalb mit der Oster-Geschichte von Huhn Emma und Hase Oskar, beide im Schulalter, beide unbeschwert - bis ein Wolf in die Lebenswelt eindringt, in die Häuser zwingt, die Gesellschaft auf sich selbst zurück wirft. Dass diesem plötzlichen Druck auch Chancen innewohnen können, erzählt der Text.

Anzeige

Virtuelle Ostereier-Suche in Omas Garten

Illustriert hat Neubert die Geschichte mit Comic-Figuren und mit Aufnahmen aus ihrem Garten: „Das schafft eine Nähe, die im Augenblick nicht möglich ist.“ Die Ostereier, die diesmal nicht in Omas Garten gesucht werden können, sind – in den Bildern versteckt – zum Ausmalen. Diese besondere Oster-Post an die drei jüngeren ihrer Enkel hat Birgit Neubert per Mail nach Berlin geschickt. Eine zweite Sendung geht zu einer Freundin ins Erzgebirge.

Die Ostergeschichte von Birgit Neubert können Sie hier nachlesen:

Von Ekkehard Schulreich