Geithain

Drei Generationen führte das Ensemble (bisher) zusammen, und nicht selten sitzen sie nebeneinander auf der Bühne: Das Blasorchester des Geithainer Musikvereins wird 50. Dieses Jubiläum wird am 21. September im Geithainer Bürgerhaus gefeiert mit einen Nachmittag und einem Abend voll unterschiedlichster Musik. Dann sind nicht nur die drei Formationen des Musikvereins zu erleben, sondern auch musizierende Gäste. Höhepunkt: Ray Allen and his Band.

500 bis 600 Leute waren bisher dabei

Wer Geithain sagt, meint oft nicht nur die Stadt selbst. Er meint das Blasorchester, das – unter wechselnden Namen – seit einem halben Jahrhundert den Ton angibt. „Viele aus Geithain und aus dem Umland waren in dieser Zeit mit dem Orchester verbunden, oder sind es bis heute“, sagt dessen Leiter Mirko Senftleben.

Das Blasorchester des Geithainer Musikvereins gestaltete Mitte August in Bad Lausick ein Kurkonzert. Der „Schmetterling“ gehört seit Jahren zu den festen Spielorten. Quelle: Tina Heistermann

Er kam Anfang der achtziger Jahre dazu, absolvierte eine profunde musikalische Ausbildung, übernahm 1988 die Regie. 500 bis 600 Leute, so seine Schätzung, seien im Laufe der Jahrzehnte durch das Ensemble geprägt worden oder hätten es selbst mitgeprägt: als Musikerinnen und Musiker, als Lehrer, als Betreuer, als Unterstützer im Hintergrund.

Hans Scheibe war Begründer und erster Leiter des heutigen Blasorchesters, das damals als Ensemble der FDJ und der Pioniere firmierte. Quelle: Repro LVZ

Mehrere Generationen musizieren gemeinsam

„Auf diese Weise ist die Bindung an unseren Verein sehr groß“, sagt Thomas Börngen. Der 59-Jährige, mit Unterbrechungen seit 1974 dabei, zählt zu den Altgedienten. „Wir haben immer versucht, die Leute mitzunehmen und Jugendliche an die Musik heranzuführen.“ Dass das in vielen Fällen gelungen sei, könne man daran ablesen, dass viele nach ihrem Weggang zu Ausbildung oder Studium später den Weg ins Ensemble zurück gefunden hätten und inzwischen auch ihre Kinder hier aktiv seien. Einige machten ihre Musikbegeisterung auch zum Beruf, spielen heute in der Staatskapelle Dresden oder bei den Berliner Symphonikern.

Das FDJ- und Pionier-Blasorchester Geithain, Jahrgang 1974/75, unter der Leitung von Hans Scheibe. Quelle: Repro LVZ

Orchester ist wie eine Familie

„Hier zu musizieren macht einfach Spaß. Wir sind eine gute Gemeinschaft, verstehen uns gut“, sagt Laura Juhlemann. Als Grundschülerin erlebte die heute 15-Jährige Konzerte des Orchesters – und war begeistert: „Die Klarinetten habe ich bewundert. Das wollte ich auch können.“ Sie ging das Ziel an, mit Erfolg. Im Falle ihrer Familie war es die Jüngere, die die Ältere nachzog in den Verein. Annett Juhlemann folgte ihrer Tochter. Seit zwei Jahren ist sie Vorsitzende des Musikvereins Geithain.

Zu dem gehören neben dem Blasorchester mit 40 Mitgliedern das Nachwuchs-Orchester (15) und die Bigband (20). Die Band „Giten 100“ geht inzwischen eigene Wege. „Durch das Nachwuchs-Ensemble gelingt es uns, die Jungen nachzuziehen und schrittweise in das große Orchester zu integrieren“, sagt Annett Juhlemann. Das Blasorchester habe für Geithain einen enormen Stellenwert. Deshalb feiere man den runden Geburtstag auch groß und gemeinsam.

Zum Event lädt das Blasorchester Gäste ein

„Es soll ein Musik-Event für die ganze Familie werden“, blickt Tina Heistermann, Chefin des Organisationskomitees, voraus. Nachwuchs- und großes Orchester gestalten am 21. September ab 15 Uhr im Bürgerhaus ein Festkonzert. Das Blasorchester Altenburg und die Blasmusik aus Lunzenau treten auf, die Bigband spielt Swing, Rock und Pop, am Abend gibt es Rock’n’Roll mit Ray Allen and his Band aus Frauendorf. Es gibt Angebote für Kinder, Gastronomie. „Wir freuen uns, auch möglichst viele Ehemalige begrüßen zu können.“

Vereinsgründung sicherte Zukunft

Zu denen könnte etwa Uwe-Karsten Kuhnt gehören. Der hatte das Orchester in den Achtzigern geleitet. Gegründet wurde es als FDJ- und Pionierblasorchester 1969. Hans Scheibe, erster langjähriger Leiter, erhielt dazu den Partei-Auftrag, organisierte über das staatliche Musikkorps Instrumente, baute mit erfahrenen Musikern die Ausbildung auf. Integriert in das Bezirksmusikkorps, musizierte das Orchester nicht nur in der Geithainer Region; es reiste zu Pfingsttreffen, zu Parteitagen, zu Pioniertreffen. „Der Fackelzug 40 Jahre DDR war grenzwertig.

Da hat es unüberhörbar geknistert, und einige lehnten es ab, mitzufahren“, erinnert sich Mirko Senftleben an einen nur absurd zu nennenden Auftritt, bei dem man – immerhin – dem damaligen Hoffnungsträger Michail Gorbatschow ziemlich nahe gekommen sei. Kein Jahr später war die DDR Geschichte, fanden die musikalischen Geithainer Aktivitäten mit der Gründung des Musikvereins einen neuen rechtlichen Rahmen. Der sicherte, dass die Tradition eine Fortsetzung erfuhr.

Karten für das Festkonzert am 21. September gibt es im Vorverkauf im Bürgerbüro des Rathauses.

Von Ekkehard Schulreich