Geithain

Am Gedenkstein für die Opfer des Volksaufstandes vom 17. Juni 1953 in der DDR gedachten Geithains Bürgermeister Frank Rudolph (UWG) und Mitglieder des Geithainer Heimatvereins der Ermordung des Geithainer Arbeiters Eberhard von Cancrin vor 66 Jahren. Sie legten ein Blumengebinde nieder. Zugegen waren auch von Cancrins Tochter und Enkel.

Eberhard von Cancrin war damals in der Brikettfabrik Espenhain als Mühlenwärter beschäftigt. Die Kunde vom Aufstand gegen die DDR-Staatsgewalt gelangte binnen weniger Stunden in den Süden der Republik. An 700 Orten schlossen sich viele dem Aufruf an, so auch die Arbeiter in der Brikettfabrik Espenhain, einer sowjetischen Aktiengesellschaft, sagt Bernd Richter, der Vorsitzende des Heimatvereins.

Eberhard von Cancrin (1919 bis 1953). Quelle: Bernd Richter

„Ihre Forderungen waren: Solidarität mit den Streikenden, Sturz der Regierung und freie Wahlen, Freilassung der aus politischen Gründen Inhaftierten, Senkung der HO-Preise.“ 100 Mitarbeiter unterschrieben eine Resolution; zu einem Streik kam es im streng überwachten Betrieb aber nicht. „Auf einer Gewerkschaftsversammlung meldete sich von Cancrin zu Wort und vertrat offenbar die Interessen der Protestierenden, auch er erklärte seine Streikbereitschaft.“

Eberhard von Cancrin kehrte nicht nach Hause zurück

Am folgenden Morgen fuhr er zu seiner Schicht. Er kam nicht nach Hause zurück, auch nicht am folgenden Tag. Zusammen mit sieben anderen sogenannten Rädelsführern wurde er von den sowjetischen Wachmannschaften abgeführt.

Während die anderen bis Anfang Juli wieder zu ihren Familien zurückkehren konnten, blieb von Cancrin verschollen. Zeitzeugen berichteten, er sei von den Russen in einem Jeep auf die Hochkippe Mölbis bei Espenhain verfrachtet worden. Dass der Ehemann und Vater nicht mehr leben könnte, wurde anfangs überhaupt nicht in Erwägung gezogen.

Erst am 8. August erhielt Frau von Cancrin die amtliche Nachricht, dass ihr Mann am 18. Juni „verstorben“ sei und die Urne mit seiner Asche abgeholt werden könne. Dem Heimatverein Geithain, so Richter, sei es wichtig, immer wieder an die Ereignisse von 1953 zu erinnern.

