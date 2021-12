Geithain

Das Corona-Jahr zwei ist gelaufen. Wie, das fragt die LVZ Geithains Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG). Für den 62-Jährigen neigt sich zudem seine erste Amtszeit an der Spitze der Stadt. 2022 wird der Oberbürgermeister neu gewählt. Rudolph, von Hause aus Unternehmer, der 1994 als Stadtrat in die Kommunalpolitik ging, hat auch nach sieben Jahren an der Rathaus-Spitze Visionen.

Frank Rudolph. Quelle: Jens Paul Taubert

Rund zwei Jahrzehnte waren Sie Stadtrat. Jetzt rundet sich das siebente Jahr als (Ober-)Bürgermeister. Welche Tätigkeit ist reizvoller?

Beide Seiten sind spannend. In den Jahren vor 2015 ist in Geithain nicht viel geworden. Das war damals für mich der ausschlaggebende Punkt für die Kandidatur.

Bereut, 2015 die Seiten gewechselt zu haben?

Bereut nicht, nein. Etwas schaffen zu wollen, das treibt mich an, immer noch.

Linientreue bringt nicht voran

Dass Sie als Unternehmer ins Amt kamen, nicht als Verwaltungsfachmann, brachte eine andere Perspektive.

Das sehe ich durchaus als Vorteil. Mancher in den übergeordneten Behörden vermisst eine, ich sage mal gewisse Linientreue. Aber das kann helfen.

Alle reden von der Pandemie und ihren Auswirkungen auf alle Lebensbereiche. Blicken wir auf das Faktische der kommunalen Entwicklung: Was für ein Jahr war 2021 für Geithain?

Wir haben versucht, gemeinsam das Beste daraus zu machen. Vieles ist gesetzlich vorgegeben, daran ist nicht zu rütteln. Aber wo wir Erleichterungen schaffen und etwas gestalten können, tun wir es. Beispiele sind das Testzentrum und jetzt auch ein Impfzentrum. Mit den Unternehmen stehen wir in Kontakt. Ich denke, der Großteil kommt ganz gut durch diese Krise.

Ein Indikator ist die Gewerbesteuer.

Da gibt es kaum Abbruch. Was zur Folge hat, dass wir keinen Ausgleich für Einbußen bekommen und auch die Zuweisungen des Landes geringer ausfallen. Im Endeffekt müssen wir mit weniger hinkommen. Gerecht ist das nicht.

Zur Einweihung der Grundschule Narsdorf gestalteten Schüler ein kleines Programm. Quelle: Jens Paul Taubert

Grundschule Narsdorf war größte Investition

Was steht 2021 auf der Haben-Seite?

Wir haben in Rekordzeit in Narsdorf für eine moderne Grundschule gesorgt. Der Radweg nach Mark Ottenhain ist fast fertig, der so viele Jahre im Gespräch war. Im Straßenbau sind wir vorangekommen.

Wie ist der Ausblick?

2022 sieht das nicht anders aus: Straßen wie die Marienstraße, Radwege, die Sanierung des Geithainer Feuerwehrdepots, die Erweiterung und Sanierung der Kindertagesstätte Narsdorf. Für die meisten Vorhaben ist die Förderung bereits sicher. Ohne die ginge es nicht. Und einen Kredit aufzunehmen, dazu bin ich im Moment nicht bereit.

Schulden gehen runter auf Null

Um den Schuldenabbau nicht zu bremsen?

Richtig. Aktuell liegen wir bei 90 Euro pro Kopf. Wenn der plan aufgeht, sind wir Ende 2022 bei Null. Übernommen habe ich Geithain mit fast 1000 Euro pro-Kopf-Verschuldung.

Ist das schon Wahlwerbung in eigener Sache? 2022 endet die Amtszeit. Treten Sie ein zweites Mal an?

Die Geithainer müssen es wollen und werden es entscheiden. Ich denke, dass mein Name auf dem Zettel stehen wird.

Und die Familie…

… stünde dem nicht im Weg. Das ist wichtig.

Wirtschaft fördern für stabile Einnahmen

Um kommunale Selbstverwaltung tatsächlich praktizieren zu können, braucht es eine verlässliche finanzielle Basis, etwa durch gute Gewerbesteuer-Einnahmen. Welche Neuansiedlungen von Unternehmen werden vorbereitet?

In der Straße der Deutschen Einheit ist eine Fläche verkauft, zwei weitere bereiten wir vor. Es gibt Interessenten. Eine Firma will sich hier neu ansiedeln. Ein Geithainer Unternehmen, das zur Miete ist, will selbst bauen.

Wird es an der Autobahn-Anschlussstelle Geithain auf Geithainer und Frohburger Flur ein gemeinsames Gewerbegebiet geben?

Dort wäre sogar ein Industrie-Standort möglich. Ich bin sofort bereit, mit Frohburg und den Eigentümern der Flächen zu reden, um auch einen Landtausch zu organisieren.

Ein Biothermalpark soll am Oberfürstenteich entstehen. Quelle: Stadtverwaltung

Um Biothermalpark kämpfen

Die Bürgermeister-Kollegen aus dem kohlereichen Leipziger Südraum äußerten sich in der LVZ kritisch über die Verwendung der Kohlestruktur-Gelder. Der Biothermalpark am Freibad soll über dieses Programm finanziert werden – zu Recht?

Das Programm nutzen Bund und Land, um ihre eigenen Projekte zu finanzieren. Dafür ist das nicht gedacht. Da verstehe ich den Ärger. Es geht um die Schaffung von Arbeitsplätzen, die in der Kohle wegfallen. Im Biothermalpark entstehen 27 Arbeitsplätze. Viele Geithainer sind bisher in der Kohlegegend tätig.

Bekommt Geithain denn das Geld für das bis zu sieben Million Euro schwere Vorhaben?

Wir hatten die überarbeiteten Unterlagen nochmal eingereicht. Kurz vor Weihnachten bekam ich die mündliche Information, dass man den Antrag ablehnen will. Jetzt warten wir auf die schriftliche Begründung. Wir werden um dieses Vorhaben kämpfen.

Bauland ist nach wie vor gefragt. Der Alte Sandweg in Narsdorf durch einen privaten Investor erschlossen und vermarktet. Wo werden Bauwillige sonst fündig?

Die Erweiterung des Südhangs kommt. In Wickershain stemmt ein privater Investor ein weiteres Projekt, wo die baurechtlichen Hürden ausgeräumt sind. Inklusive Sandweg bringt das an die 80 Eigenheim-Plätze.

Das Wohngebiet am Südhang wird erweitert. Quelle: Jens Paul Taubert

Nauenhain ergreift die Initiative

Breitband-Ausbau: Welche weißen Flecken gibt es noch?

Mark Ottenhain soll durch die Deutsche Glasfaser GmbH im nächsten Jahr erschlossen werden. Es liegt an den Einwohnern dort, ihr Interesse durch Vertragsabschlüsse zu bekunden. Weiße Flecken bleiben in Nauenhain, Niedergräfenhain, Teilen von Ossa. Weil durch den Landkreis nicht viel passiert, müssen wir selbst Wege finden. Die Nauenhainer greifen zur Selbsthilfe und bauen einen Funkmast.

Sie brachten schon vor einiger Zeit eine Art Städteverbund ins Gespräch. Gilt das noch?

Ich verfolge das weiter. Ich denke, dass wir uns im Frühjahr zusammensetzen: mit Bad Lausick, Frohburg, Colditz. Rochlitz ist aufgrund der Kreisgrenze nicht so leicht einzubeziehen. Nur gemeinsam können wir Kommunen etwas erreichen, davon bin ich überzeugt.

Wo liegen 2022 die Risiken für Geithain?

Die ständig steigende Verschuldung von Bund und Land missfällt mir. Für uns gibt es immer weniger Geld. Wir müssen mit immer weniger Personal für mehr Aufgaben auskommen – während der Regierungsapparat im Bund gerade aufgebläht wird. Sorgen macht mir die Spaltung der Gesellschaft. Die wird von manchen Verantwortungsträgern noch befeuert. Das ist nicht gut für unsere Gesellschaft. Auch eine neue Regierung sollte nicht unterschätzen , dass ein Mittelstand sehr wichtig ist.

Von Ekkehard Schulreich