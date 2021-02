Geithains Partnerort Veitshöchheim: Fastnacht vor leeren Sälen

Geithain

2021 ist alles anders in den Mainfranken-Sälen in Veitshöchheim, Geithains fränkischem Partnerort: kein Publikum und kein Politiker, der sich närrischer Kritik stellen muss. Die Prunksitzung des Fastnacht-Verbandes Franken in Veitshöchheim, die seit 1988 von hier aus live übertragen wird, hat der Bayerische Rundfunk Ende Januar quasi hinter verschlossener Tür und unter Wahrung diverser Hygiene-Auflagen aufgezeichnet. Zu erleben ist das Ergebnis am 5. Februar ab 20.15 Uhr am heimischen Bildschirm.

Achtung, Aufnahme: Der Bayrische Rundfunk in den Mainfranken-Sälen. Quelle: Maximilian Albrecht

Fastnacht ohne Publikum

Für Jürgen Götz, Veitshöchheims ersten Bürgermeister (CSU), qua Amt sonst immer mittendrin im Fastnachts-Trubel, eine höchst ungewöhnliche Situation. Froh ist er, dass die Fernseh-Aufzeichnung überhaupt möglich wurde – „unter den höchsten hygienetechnischen Vorsichtsmaßnahmen im Einvernehmen mit dem Gesundheitsamt und in Kooperation mit der Uniklinik Würzburg“. Seit 1987 bereits hat die Prunksitzung ihren festen Platz im Fernsehprogramm; seit 1988 wird sie stets aus Veitshöchheim übertragen. Die klassische Prunksitzung mit Elferrat und Publikum im Saal startet diesmal mit einem Kammerspiel mit schlagfertigen Vorträgen, Sketchen und Überraschungen. Es mündet in eine Fastnachts-Sitzung, in der die Künstlerinnen und Künstler mit Büttenreden und kabarettistischen Beiträgen das Publikum an den Bildschirmen begeistern wollen. Die beiden ansässigen Vereine – der Veitshöchheimer Carneval Club (VCC) und die Tanz-Sport-Garde Veitshöchheim – sind statt dessen gezwungen, ihre Veranstaltungen abzusagen.

Zum Kulturaustausch zwischen beiden Orten gehören auch Konzerte. Quelle: Gabriele Sporbert

30 Jahre Partnerschaft: Geithain lädt im Juni ein

Abgesagt wurde – aufgrund des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 – auch ein anderes Ereignis: das Jubiläum „30 Jahre Partnerschaft“ zwischen Veitshöchheim und Geithain. Gefeiert werden sollte das im Rahmen des Geithainer Stadtfestes. Nun soll es vom 18. bis 20. Juni nachgeholt werden. Geithains Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG) und die Partnerschaftsbeauftragte Gabriele Sporbert hoffen sehr, dass es dieses Mal klappt. Götz geht es da nicht anders. „Am Liebsten wäre uns natürlich, alles was für letztes Jahr geplant war, in diesem Jahr durchzuführen. Hierzu stehen aber die beiden Partnerschaftsbeauftragten in Kontakt.“ Auf Veitshöchheimer Seite ist das Oswald Bamberger. Zurzeit müssten sich die Kontakte auf das Telefon beschränken; schön sei das nicht.

Digitaler Unterricht funktioniert in Franken

Politik gemacht wird in Franken wie in Sachsen trotz Corona. „Die Sitzungen des Gemeinderates finden mit dem nötigen Abstand unter Einhaltung der Vorschriften in den Mainfrankensälen statt“, sagt Jürgen Götz, den das Virus selbst erwischte – so wie mehr als 170 Bürger des Ortes. Das Rathaus sei für den Besucherverkehr geschlossen. Bürgeranliegen würden nach Terminabsprache bearbeitet: „Es geht halt alles etwas langsamer, aber es geht.“ Das Gros der Bürger finde sich mit der komplizierten Lage ab, halte sich an die Auflagen. Erfreulich sei: „Der Distanz-Unterricht in den Schulen funktioniert sehr gut, nachdem wir als Gemeinde – auch dank großzügiger staatliche Unterstützung – sehr viel Geld in die digitale Infrastruktur gesteckt haben.“ Deutlich allerdings sei der Einbruch bei den Gewerbesteuer- und Einkommensteuer-Einnahmen.

In Veitshöchheim wurden Stollen aus Geithain angeboten. Quelle: privat

Geithainer Stollen munden in Veitshöchheim

Ganz aus dem Blick verloren haben sich Veitshöchheimer und Geithainer in den vergangenen Monaten nicht. Da die Weihnachtsmärkte auf beiden Seiten nicht stattfinden konnten, initiierten die Veitshöchheimer, sonst mit fränkischem Wein in Geithain zu Gast, eine Verkaufsaktion für Geithainer Stollen der Konditorei Otto. Oswald Bamberger organisierte 85 Stollen in Geithain und leitete sie an die Interessenten weiter.

Von Ekkehard Schulreich