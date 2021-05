Geithains neue Eula: Ausbau soll im Herbst starten

Geithain

Dass sich die Eula – nach Jahrzehnten wieder – an der Südseite des Geithainer Stadtzentrums durch die Aue schlängelt: Ab Mitte des nächsten Jahres soll das Realität sein. Die Landestalsperrenverwaltung Sachsen (LTV) will, unterstützt von der Kommune, den Lauf des kleinen Flüsschens neu gestalten. Mehr Raum soll die Eula erhalten; schließlich neigt sie nach Starkregen dazu, Flutwellen mit Zerstörungspotenzial zu produzieren. Das schwere Hochwasser 2013 war es auch, das für diese Investition den Ausschlag gab – und den nötigen Platz bereitete, da der Kleingartenverein „Alte Heimat“, im Überschwemmungsgebiet, Stück für Stück aufgegeben und beseitigt wurde.

Genehmigungen liegen vor, jetzt geht es um Transport-Konzept

„Wir sind straff dran, die Umsetzung vorzubereiten“, sagt Markus Freygang, LTV-Betriebsteilleiter in Rötha. Die wasser- und naturschutzrechtlichen Genehmigungen liegen vor, die nötigen Grundstücke sind gesichert, fügt er an. Gemeinsam mit dem Geithainer Rathaus erarbeite man jetzt ein Transportwege-Konzept. Da der Lauf der Eula Mäander zurückbekommt, sechs bis acht Meter breit und vor allem auch länger wird, fallen erhebliche Erdmassen an, die abgefahren werden müssen.

Hinzu kommt der Schlamm aus dem einstigen, längst verfüllten Mühlteich, der bei den Bauarbeiten angeschnitten wird. Der Abtransport soll so organisiert werden, dass die historische Innenstadt mit ihren engen Straßen wenig beeinträchtigt wird. Bis Ende Mai werden zudem Proben entnommen und in einem Labor untersucht, um zu klären, wie mit diesen Erden umzugehen ist. Die Ergebnisse haben Einfluss auf die letztlichen Gesamtbaukosten.

Der Plan zeigt es: Die Eula bekommt auf 400 Meter Flusslauf Schlängel zurück. Quelle: LTV

Archäologen suchen nach Spuren der Ahnen

Ehe die Bagger anrollen können, schickt das Landesamt für Archäologie Ende Mai/Anfang Juni ein Grabungsteam, um nach Spuren einer frühzeitlichen Besiedelung zu suchen. Dass das Geithainer Umland bereits vor 7000 Jahren intensiver besiedelt war, als Experten bisher annahmen, wurde bei Grabungen im Vorfeld des Autobahn-Baus deutlich. Damals stießen die Forscher bei Rathendorf und Langenleuba-Oberhain auf steinzeitliche Siedlungsplätze. Ob die Ahnen auch in der Eulaaue in Geithain Spuren hinterlassen hatten, werde sich zeigen, sagt Freygang: „Das ist für uns alle eine Wundertüte.“

Ausschreibung im Spätsommer, dann Start

Kommt es aufgrund dessen nicht zu Verzögerungen im geplanten Bauablauf, sollen die Leistungen im Spätsommer ausgeschrieben werden. „Unsere Hoffnung ist, im Oktober endlich zu beginnen“, so der Betriebsteilleiter. Der aktuelle Lauf des Flusses werde zuerst nicht angegriffen. Stattdessen entstehe in unmittelbarer Nachbarschaft ein neues Bett mit Schlingen, die der ursprünglichen Eula nahekommen sollen. Der Fluss gewinnt so auf 400 Meter Länge Raum, um sich im Überschwemmungsfall ausbreiten zu können.

Vor allem aber wird die Aue naturnah gestaltet. Das Gewässer soll von Bäumen und Sträuchern beschattet werden, um Erwärmung und Zuwachsen entgegenzuwirken. Ziel ist es, das Gesamtvorhaben im kommenden Jahr abzuschließen. Freygang ist optimistisch, dass das Projekt nicht nur für den Fluss und den Lebensraum dort einen Gewinn bedeutet, sondern auch für Geithain und die Geithainer. Bei der Neugestaltung eines Eula-Abschnittes im Altdorf, die 2020 abgeschlossen wurde, habe man jedenfalls beste Erfahrungen gemacht.

Von Ekkehard Schulreich