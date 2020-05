Geithains neuer Stadtwehr-Chef im Interview: „Das Miteinander ist entscheidend“

Geithain

Zur Feuerwehr kam er über die Arbeitsgemeinschaft Junge Brandschutzhelfer: Marco Christen, neu gewählter Stadtwehrleiter von Geithain, kennt die Praxis der Feuerwehr von Grund auf. Der 43-jährige Oberbrandmeister ist als Kfz-Meister tätig. Über seine Ziele und die nächsten Aufgaben spricht er im LVZ-Interview.

Marco Christen ist der neue Geithainer Stadtwehrleiter. Quelle: privat

Mehr 97 Prozent der Kameraden stimmten für Sie. Was bedeutet das Ergebnis in dieser Klarheit?

Das ist ein Vertrauensbeweis in meine Person. Ich werde versuchen, mich für die Interessen der Kameradinnen und Kameraden einzusetzen, um dieses Vertrauen zu rechtfertigen.

Gemeinsame Sprache finden

Vor vier Jahren kam in Geithain ein neuer Bürgermeister ins Amt. Vor drei Jahren wurde Narsdorf samt dreier Wehren eingemeindet: Nicht nur die Aufgaben für die Stadtwehrleitung wuchsen. In der Öffentlichkeit wurde spürbar, dass die damalige Stadtwehrleitung und die Stadtspitze in wichtigen Punkten keine gemeinsame Sprache fanden. Die danach gewählte Leitung bestand weniger als ein Jahr: Was motiviert Sie, sich auf solch problematisches Terrain zu begeben?

Wir müssen versuchen, einen guten Weg zu finden - auf der einen Seite für die Wehren, auf der anderen Seite für die Verwaltung. Alle müssen gemeinsam an einem Strang ziehen. Gerade dieses Ehrenamt muss die Wertschätzung, die es verdient, von der Verwaltung und von den Bürgern erhalten. Die Kameraden und Kameradinnen aller fünf Ortswehren sind an sieben Tagen in der Woche, 24 Stunden am Tag, einsatzbereit und immer zur Stelle, wenn ihre Hilfe nötig ist. Die Kommunikation zwischen der Verwaltung, den Ortswehrleitungen und der Stadtwehrleitung sowie mit dem Oberbürgermeister Frank Rudolph schätze ich als gut ein. Ausbaufähig ist sie dennoch.

Miteinander reden ist das A und O

Wie wollen Sie ein enges, vertrauensvolles Miteinander erreichen?

Kommunikation ist das Schlagwort. Ich bin mir sicher, wenn wir uns in vielen Belangen ausreichend abstimmen, hilft das, Missverständnisse zu vermeiden. Dies gilt natürlich für beide Seiten - Feuerwehr und Verwaltung.

Was erwarten Sie von der Stadt und dem Oberbürgermeister, was von den Wehrleitungen und jedem einzelnen Kameraden?

Einen offenen und fairen Umgang. Konstruktive Kritik soll und darf angebracht werden. Mit Frank Rudolph und der Verwaltung sind wir regelmäßig im Gespräch. Ebenso finden mit dem Stadtfeuerwehr-Ausschuss Beratungen statt, in denen es um Themen für die Gesamtfeuerwehr geht.

Brandschutzbedarfsplan ist nächste große Aufgabe

Die größte Aufgabe in den nächsten Monaten für Ihren Stellvertreter Thomas Benndorf und Sie?

Der Brandschutzbedarfsplan ist ein großes Thema. Er dient uns und der Verwaltung als Grundlage für die weitere Planung der Feuerwehr. Maßnahmen wie der Um- und Ausbau der Gerätehäuser, Ersatz- und Neubeschaffungen von Techniken und Fahrzeugen können nur auf dieser Grundlage realisiert werden. Sobald es die aktuelle Lage zu lässt, werden mein Stellvertreter und ich uns in den einzelnen Ortswehren zu einem Dienst den Fragen der Kameraden stellen.

Nach Corona-Pause beginnt die Ausbildung wieder

Corona-bedingt finden seit Ende März keine regelmäßigen Dienste mehr statt. Wann finden die Wehren zurück in eine Art Normalität?

In kleinen Gruppen wollen wir jetzt die Ausbildung wieder aufnehmen. Darüber haben wir uns mit dem Kreisbrandmeister verständigt. Die Geithainer werden schon in dieser Woche starten, die anderen folgen. Ausbildung ist ein wichtiges Thema. Würden wir sie noch länger aussetzen, bliebe manches auf der Strecke.

Von Ekkehard Schulreich