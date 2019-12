Geithains neues Journal zeigt viele Facetten der Stadtgeschichte

Geithain

Die Schriftenreihe „ Geithain Journal – Beiträge zur Stadt- und Schulgeschichte“, die in loser Folge seit dem Jahr 2000 erscheint, wird jetzt mit Teil IV fortgesetzt. Das neue Heft ist voraussichtlich ab Anfang Dezember erhältlich. Dem Charakter eines Journals entsprechend, enthält es einerseits eine Mischung aus historischen Beiträgen auf der Grundlage von Recherchen in Archiven oder unter Verwendung unveröffentlichter Zeitzeugenberichte.

Andererseits dienen Erinnerungen, Geschichten und Anekdoten dazu, den Alltag der Kleinstadt Geithain in den Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts zu veranschaulichen und Geithainer Originale in Erinnerung zu halten.

Als Geithain schon mal Kreisstadt war

Über die Versorgung der Stadt mit Gas, Wasser und Strom, wie alles begann und wie es sich entwickelte, informiert Autor Dr. Gottfried Senf zu Beginn. Dabei wurde der Anschluss Geithains an das öffentliche Elektrizitätsnetz auch deshalb aufgenommen, weil dieser wichtige stadtgeschichtliche Prozess in der „Chronik der Stadt Geithain, Teil 2, 1635 – 1923“ nicht erwähnt worden ist. Die Stadt war 40 Jahre Kreisstadt, „Hauptstadt“ eines der kleinsten Kreise der DDR.

Die Verwaltungsstruktur, die Verwaltungsgebäude und die Bedeutung des Kreisstatus für das Leben in der Stadt bilden ein weiteres Kapitel. Das Kapitel „Handwerkerstadt Geithain“ will eine besondere Tradition der Stadt in Erinnerung rufen. Angesichts aktueller Probleme des Handwerks erscheint eine Würdigung der Kontinuität von Familienbetrieben notwendig. Als Beispiel dient die Geithainer Firma Sell, die in der fünften Generation das Glaserhandwerk betreibt.

Einen Umbruch gab es nicht nur 1989/90 in Geithain

Die Geithainer Schulen waren während des gesamten 20. Jahrhunderts staatliche Schulen, Lehrerinnen und Lehrer stets Angestellte des Staates. Wenn der Staat sich änderte, betraf das die Kollegien in besonderem Maß. Was sich in Wendezeiten 1918, 1933, 1945 und 1989/90 an Geithains Schulen ereignete, schildert das Hauptkapitel im Journalteil Schulgeschichte.

Während die ersten drei Zäsurjahre eher im Überblick behandelt werden, erfolgt die Darstellung zur Zeit 1989/90 erstmalig öffentlich und ausführlich. Das 30. Jahr des Mauerfalles und bald das 30. Jahr der Wiedervereinigung Deutschlands sind Anlass dazu. Weitere Kapitel und Themen: Willy auf der Flucht, Verkehrsstau in der Geithainer Unterstadt, Behördliche Anmeldung für Westbesucher.

Das „ Geithain Journal IV“, erschienen im Engelsdorfer Verlag, kann ab 9. Dezember in der Geithainer Buchhandlung „Bücher, Bilder und Musik“ gekauft werden. In der Stadtbibliothek ist es auszuleihen.

