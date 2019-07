Geithain

Gelungene Premiere des Hoffestes in Narsdorf: Zur ersten Auflage kamen am Sonnabend mehrere Hundert Besucher in den Gasthof Zum heiteren Blick. Darauf hatte Betreiberfamilie Baumann zwar gehofft, aber nicht damit gerechnet. „Das macht uns schon stolz, dass das Hoffest so gut angenommen wird“, sagte Jessica Baumann.

Kreativwerkstatt Wechselburg als Akteur in Narsdorf

Die Premiere hatte allerdings auch eine Menge zu bieten. Mit von der Partie waren unter anderem Andrea Preiß und Ulrike Tröml von der Kreativwerkstatt Wechselburg. Sie ließen Kinder 3D-Karten gestalten, stellten aber auch verschiedene Handarbeiten vor. Zuschauer scharrte Preiß vor allem um sich, während sie „tunesisch“ häkelte. „Die Variante ist ein Mittelding zwischen Häkeln und Stricken“, erklärte sie. Zwar werde eine Häkelnadel benutzt – die so lang ist wie eine Stricknadel, allerdings würden in der Reihe Maschen aufgenommen. Bei den Kindern fanden hingegen die gehäkelten Wolltiere Anklang. Ob Eisbär, Teddy oder Hase: Preiß und Tröml haben sich für deren Herstellung auf die Machart „ Amigo Rumi“, eine besonderes Art des Häkelns, spezialisiert.

Andrea Preiß von der Kreativwerkstatt Wechselburg zeigt Handarbeiten. Quelle: Julia Tonne

Körbeflechten und Malerei auf Keramik

Am Stand nebenan ging es genauso handwerklich zu. Und filigran. Mitarbeiter des Gasthofes und deren Kinder brachten Besuchern die Kunst des Korbflechtens bei. Und die hat es in sich. „Es ist zwar nicht sehr kompliziert, braucht aber Fingerfertigkeit und Zeit“, erklärte Lili. Vor allem sei es wichtig, die verwendeten Weiden zwischendurch immer wieder in Wasser einzuweichen, um das Material biegsam zu halten. „Ohne Einweichen geht es nicht“, ergänzte Sophie, sonst würden die Weiden brechen.

Auch die Geithainer Werkstätten des Deutschen Roten Kreuzes hatten es sich nicht nehmen lassen, das Hoffest mitzugestalten. Stephanie Zielke, Kathrin Huhn und Mandy Simmroß brachten unzählige Kreamiktiere mit, die bemalt werden konnten. Pferde, Schildkröten oder Drachen: Alle Figuren waren vorab von den Werkstattmitarbeitern hergestellt worden.

Jennifer hilft Tochter Mila beim Bemalen der Deko-Schildkröte. Quelle: Julia Tonne

Imbiss in den Gasthof von Narsdorf integriert

Anlass für das Hoffest war laut Baumann die Schließung des Imbiss einige hundert Meter neben dem Gasthof. „Der Imbiss kommt künftig mit im Gasthaus unter. Umgeräumt haben wir dafür schon“, erzählt die Inhaberin. Sie könne sich wegen des großen Gästeandrangs sehr gut vorstellen, das Hoffest zu einer festen Tradition in Narsdorf werden zu lassen. „Wir wollen die Leute zusammenbringen und etwas für den Ort anbieten“, begründete sie.

Bahn Fritz bringt die Besucher von Rochlitz zum Hoffest - und zurück. Quelle: Julia Tonne

Fritz pendelt zwischen Dörfern rund um Narsdorf

Unterstützung kam am Sonnabend von Fritz, genauer: vom Rottenkraftwagen KL 51, Baujahr 1961. Die Mitglieder des Vereins IG Muldental Bahn-Tourismus schickten den 75 PS-starken Fritz mehrmals an dem Tag zwischen Rochlitz und Gasthof auf die rund neun Kilometer lange Strecke. Die gelbe Bahn diente als Pendlerzug für unzählige Besucher. Die konnten zu bestimmten Zeiten zusteigen: in Rochlitz, in Köttwitzsch, Breitenborn und Narsdorf.

Von Julia Tonne