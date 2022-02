Geopark wirbt jetzt an der Autobahn für das Porphyrland

Landkreis Leipzig

Der Geopark Porphyrland ist jetzt selbst von der Autobahn nicht mehr zu übersehen. So erhielten kürzlich die A 14 sowie die A 72 Zuwachs in Form von braunen Werbeschildern. Wie der Trägerverein des Nationalen Geoparks „Porphyrland. Steinreich in Sachsen“ informierte, wurden Anfang Februar die zwei „touristischen Unterrichtungstafeln“, wie es in der behördlichen Fachsprache heißt, installiert. Sie weisen nunmehr potenziellen Gästen auf der A 14 in Richtung Dresden und an der A 72 in Richtung Hof den Weg in den Geopark Porphyrland.

Der Prozess von der Idee bis zur eigentlichen Umsetzung dauerte laut Vereinsgeschäftsführer Lutz Simmler gut zwei Jahre. „Als besonders schwierige Aufgabe erwies sich die Motivfindung in Abwägung zwischen wissenschaftlicher Korrektheit und der allgemeinen Verständlichkeit – natürlich unter Wahrung aller Vorgaben für die Autobahnbeschilderung.“ Letztlich führte ein längerer Diskussionsprozess zwischen Geologen und Touristikern sowie der Wettbewerb mit einer Beteiligung regionaler Grafiker zum finalen Entwurf von Lars Hoschkara.

Wechsel der Zuständigkeiten sorgt für Zeitverzug

Der Mahliser studierte an der Hochschule für Kunst und Design Halle, Burg Giebichenstein, und ist Inhaber der Firma Design & Multimedia in Wermsdorf (Landkreis Nordsachsen). Ihm gelang es, die im Geopark Porphyrland nachgewiesenen vulkanischen Ausbruchformen vor 290 Millionen Jahren – Eruptionssäulen aus Asche, hinabrasende Glutwolken, Lavaflüsse aus Spalten sowie zu Lavadomen aufgeschichtete Ausbruchmassen – auf das allgemein bekannte Vulkanbild zu reduzieren.

Der Entwurf des Bildes stammt Grafiker Lars Hoschkara aus Wermsdorf.

Einen weiteren Zeitverzug bei der Entwicklung der Tafeln, so erwähnte Simmler noch, verursachte zudem der Zuständigkeitswechsel vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr zur Autobahn GmbH, der wiederum die Verteuerung des Materials und der Kosten mit sich brachte. „Die Förderung beider touristischer Unterrichtungstafeln erfolgte übrigens durch den Freistaat Sachsen. Alle 14 Mitgliedskommunen des Geopark-Trägervereins sowie der Verein selbst beteiligten sich an der Finanzierung der Eigenmittel in Höhe von je 500 Euro.“

Schilder sollen das Interesse für Geopark-Besuch wecken

Im Juni des Vorjahres konnte dann endlich die Herstellung und Montage ausgeschrieben werden. Den Zuschlag erhielt Anfang September das Unternehmen Secutec aus Radebeul. „Bei allen Geopark-Akteuren herrscht nun große Freude und Erleichterung, dieses wichtige Vorhaben für die Sichtbarkeit des Geoparkes Porphyrland endlich umgesetzt zu haben“, sagte Simmler und wünscht sich zugleich: „Hoffentlich lösen beide Schilder bei vielen Autofahrern die Neugierde und das Interesse eines Geopark-Besuches aus.“

Die genauen Standorte sind: A 14 in Richtung Dresden, vor der Ausfahrt Naunhof nördlicher Eingang in den Geopark Porphyrland – Zufahrt zu Geopark-Arealen Naunhofer Seen, Steinbrüche in Brandis/Beucha, Zufahrt zu den Geoportalen Hohburg und Röcknitz. A 72 in Richtung Hof, vor der Ausfahrt Rochlitz, Erreichbarkeit der südlichen Geoparkgebiete – Zufahrt zu Geopark-Arealen Rochlitzer Berg (Nationales Geotop) und Wechselburg.

