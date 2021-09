Geschichtenhof bei Borna: Wie eine Bauernfamilie um 1900 in Wyhra lebte

Wyhra

Die letzten Arbeiten laufen noch. Doch bereits jetzt, eine Woche vor der offiziellen Eröffnung des neuen Geschichtenhofs Wyhra, können Interessenten die Veränderungen in Augenschein nehmen. Bis vor einem reichlichen Jahr war in dem historischen Vierseithof im südlichen Bornaer Ortsteil noch das Volkskundemuseum Wyhra beheimatet.

Das Leben auf dem Lande um 1900

Anhand fiktiver Personen, die es aber durchaus im Dorf gegeben haben könnte, erleben Besucher des Geschichtenhofes künftig, wie das Leben auf dem Lande um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert aussah. Die Umbruchzeit, in der es außerhalb der großen Städte noch keine Elektrizität gab, wird am Leben einer Bauernfamilie, bestehend aus dem Bauern und seiner Frau, der Großmutter sowie einer Magd, für die Besucher anschaulich gemacht. Dem dienen insgesamt zwölf Hörstationen, aber auch Wandprojektionen. Zudem gibt es künftig Platz für museumspädagogische Angebote.

Duschen für die Pilger

Im neuen Sanitärbereich finden sich auch Duschen. Schließlich sollen die Schäferwagen im Garten des Museumshofs Pilgerern und anderen Gästen Quartier bieten. Der denkmalgeschützte Vierseithof hat insgesamt 21 Räume, in denen Ausstattungsstücke ein Bild von der Zeit um das Jahr 1900 vermitteln. Auch wenn die Hofgeschichte anhand fiktiver Gestalten erzählt wird, basieren die Anekdoten und Informationen doch auf der Geschichte von Wyhra sowie von Sachsen.

Öffnet von Freitag bis Sonntag zum ersten Mal zur Probe: der neue Geschichtenhof Wyhra. Quelle: Jens Paul Taubert

Abenteuerspielplatz auf dem Scheunenboden

Im nächsten Jahr soll es auf dem großen Scheunenboden zudem einen Abenteuerspielplatz geben. In einer interaktiven Ausstellung wird die Natur rund um Borna erlebbar gemacht.

Volkskundemuseum vor einem Jahr geschlossen

Das Volkskundemuseum hatte seine Pforten vor einem reichlichen Jahr geschlossen – nach mehr als drei Jahrzehnten. Es war in der Endzeit der DDR als Bauernmuseum eröffnet worden. Es wurde zuletzt vom Heimatverein des Bornaer Landes als Einrichtung des Landkreises Borna betrieben. Nun ist der Wechsel zur Stadt Borna erfolgt.

Der neue Geschichtenhof Wyhra kann vom 24. bis 26. September schon einmal in Augenschein genommen werden. Quelle: Jens Paul Taubert

Öffnung schon am Wochenende

Wie der neue Geschichtenhof aussieht, den die Kommune künftig mit zwei Mitarbeitern in den Monaten zwischen April und Oktober betreibt, davon können sich Besucher bereits vor der eigentlichen Einweihung ein Bild machen. Das ist vom 24. bis 26. September jeweils in der Zeit von 10 bis 17 Uhr möglich. Am 1. Oktober öffnet der Geschichtenhof dann offiziell, wenn die Ausstellung mit dem Titel „Hofgeschichten – Zeitenwende anno 1900“ ab 15 Uhr zu sehen ist.

Schäferwagen im Garten des Geschichtenhofs Wyhra. Quelle: Jens Paul Taubert

Dann ist auch ein Hoffest mit Kaffee, Kuchen und Gegrilltem geplant. Das gehört zum Bornaer Familienwochenende rund um den Tag der Deutschen Einheit, das an das bisherige Stadtfest zu diesem Termin anknüpft. Innerhalb dessen sind unter anderem am 2. Oktober ab 19 Uhr auf dem Volksplatz als Erinnerung an den „singenden Baggerfahrer“ Gerhard Gundermann der Film „Gundermann“ zu sehen und die Band „Die Seilschaft“ zu erleben.

