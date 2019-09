Geschichtscamp: Spurensuche im Macherner Stasi-Bunker

Machern

Schülerinnen und Schüler aus Sachsen und Baden-Württemberg nehmen in dieser Woche am 8. Sächsischen Geschichtscamp in Leipzig teil. Dabei sollen sie spannende Themen rund um die friedliche Revolution im Herbst 1989 erforschen, indem sie unter anderem Einblicke in Stasi-Akten erhalten, mit Zeitzeugen und Experten sprechen sowie historische Orte besuchen. Am Dienstag besichtigten sie das zur Gedenkstätte in der „Runden Ecke“ gehörende Museum im Stasi-Bunker in Machern – die ehemalige Ausweichführungsstelle der Leipziger Bezirksverwaltung für Staatssicherheit in der DDR.

Gänsehaut im Geschichtscamp

„Ich krieg‘ hier Gänsehaut!“, lautet das Motto des 8. Geschichtscamps, bei dem sich die Schülerinnen und Schüler anlässlich des 30. Jahrestages der Friedlichen Revolution mit den Ereignissen im Herbst ’89 und dessen Vorgeschichte befassen. Mit dem Projekt des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Schule und Bildung und des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg soll vor allem die eigene Projektarbeit an Schulen gefördert werden. Ideen dafür kann das umfangreiche Programm bieten, das verschiedene lokale Einrichtungen zusammengestellt haben.

Macherner Bunker und Informationen zum Ernstfall

In dem 1969 bis 1972 erbauten Macherner Bunker hätte der Leiter der bezirklichen Geheimdienstzentrale, der Leipziger „Runden Ecke“, im Ernstfall zusammen mit 100 Offizieren seine Tätigkeit fortgesetzt. Die Schülerinnen und Schüler sahen sich das über fünf Hektar große, denkmalgeschützte Gesamtgelände mit allen erhaltenen Bauten und Anlagen sowie das komplette Bunkerinnere an. Dabei erfuhren sie etwas zur zentral geregelten Mobilmachungsplanung und zur speziellen Aufgabe des MfS im Ernstfall – bis hin zur geplanten Einrichtung von Isolierungslagern für Oppositionelle.

Schüler nutzen Geschichts-App Leipzig ’89

Geplant ist außerdem noch eine Gesprächsrunde mit Christian Piwarz, Sächsischer Staatsminister für Kultus, sowie Gabriele Woidelko, Leiterin des Bereiches Geschichte und Politik der Körber-Stiftung Hamburg. In den folgenden Tagen erarbeiten sich die Schüler in Workshops verschiedene Themen. Dabei stehen ihnen auch die Ausstellungen der Gedenkstätte Museum in der „Runden Ecke“ sowie andere Angebote wie die Geschichts-App „ Leipzig ‘89“ zur Verfügung.

Von lvz