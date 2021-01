Geschlossene Schulen im Landkreis Leipzig bringen Eltern ans Limit

Landkreis Leipzig

Schüler am Limit, überforderte Eltern, unzureichende Voraussetzungen und fehlende Konzepte für das häusliche Lernen und jetzt auch noch ein Eingriff in die Ferienzeiten, der Eltern zusätzliche Probleme bereitet. Der Kreiselternrat des Landkreises Leipzig will dem Ärger vieler betroffener Eltern noch in dieser Woche in einem offenen Brief an den Kultusminister und die sächsischen Schulbehörden Luft machen.

Kreiselternratsvorsitzende Yvonne König (46) spricht von Hiobsbotschaften, die „kurz vor knapp“ gekommen seien. Zwar hätten sich die Gerüchte von Anfang der Woche, Sachsen könnte die Winterferien ganz streichen, nicht bestätigt. Doch das Verlegen der Ferien auf zwei getrennte Wochen Anfang Februar und Ende März bringe neue Probleme.

Normalerweise würden sich Eltern schulpflichtiger Kinder an ihren Arbeitsstellen über die zwei Ferienwochen abstimmen. „Jetzt gibt es nur eine Woche Winterferien, da kann man sich nicht abstimmen“, sagt Yvonne König. Zumal die Urlaubsplanungen in der Regel schon im vorigen Jahr gemacht worden seien. Nun hätten Eltern Urlaub in den ursprünglichen Ferien. „Kinder und Eltern wollen gemeinsame Ferienzeit genießen, die fällt nun aus.“ Es sei klar, dass etwas getan werden müsse in der Corona-Pandemie, „aber bitte durchdachter“, sagt König.

Yvonne König ist Vorsitzende des Kreiselternrates im Landkreis Leipzig. Quelle: privat

Eltern wünschen sich Urlaub mit ihren Kindern

Nach Bekanntwerden der Pläne des Kultusministeriums hat der Kreiselternrat in einer Blitzumfrage die Einschätzung von Eltern dazu und zum Homeschooling und Lockdown allgemein erfragt. „Sehr viele Eltern sagen uns, sie seien am Limit, brauchen eine Pause“, gibt Yvonne König das Gehörte wieder. Von dem „Schnellschuss“ mit den Ferien sei ein Großteil der Eltern nicht begeistert.

„Die Feriensituation ist für uns nicht mehr planbar, da die Urlaubsplanung in den großen Unternehmen letztes Jahr abgeschlossen ist“, beklagt beispielsweise eine Mutter von zwei Schulkindern. Der Vater einer achtjährigen Tochter sagt: „Wir Eltern wünschen uns nichts mehr, als mit unseren Kindern unbeschwerte Winterurlaube zu verbringen."

Das Angebot der Landesregierung, Kindern bei gebuchten Reisen schulfrei zu geben, hält die Kreiselternratsvorsitzende für wenig hilfreich. Einerseits würden wegen der Corona-Pandemie ohnehin nur noch wenige verreisen können vermutet sie. Andererseits seien ja alle betroffen, die Urlaub mit ihren Kindern geplant haben. Nehme man die aber aus der Schule, müssten sie wieder zu Hause nacharbeiten.

Wunsch nach Rückkehr zum Präsenzunterricht

Dabei seien viele Eltern durch das Homeschooling ohnehin schon an der Belastungsgrenze und machten sich zudem Sorgen über die Schulbildung ihrer Kinder. „Ich vermisse Konzepte für eine Weiterführung den Unterrichtes auf Distanz“, erklärt eine Mutter von zwei Kindern in der Grundschule. Und die Mutter eines Gymnasiasten fordert: „Es sollte möglichst langfristig klar sein, wie das Abitur ablaufen wird! Die Jugendlichen stehen unter einem enormen Druck!“

Eine andere Mutter hofft auf baldige Rückkehr zum Präsenzunterricht und berichtet aus dem Alltag: „Es fällt mir sehr schwer, meinen zwei Jungs das vermitteln zu können, was sonst den Experten überlassen wird. Nach acht Stunden hartem Dienst im Krankenhaus nach Hause zu kommen und dann als Pädagoge tätig zu werden, erfordert meine volle Konzentration." Was die Situation für die Kinder bedeuten kann, sagt diese Mutter: „ Homeschooling bedeutet für unsere Kinder das Gefühl von morgens bis abends am Schreibtisch zu sitzen, teilweise nicht mehr durchzublicken und von der Menge der Aufgaben überfahren zu werden.“

Überlegung: Ein Jahr Schule dranhängen

Andere Eltern wünschen sich deswegen, während der Zeit des Lockdowns den Unterrichtsstoff auszudünnen: „Aus unserer Sicht sind seit Beginn der Pandemie Wissenslücken entstanden, die schwer wieder geschlossen werden können. Deshalb wäre es wichtig, den Lehrplan für die Zeiten des Lockdowns zu entschlacken und sich auf die wichtigsten Fächer konzentrieren“, schlagen Eltern eines Sechstklässlers vor.

Ein Gedanke, den Yvonne König herausgehört hat und dem sie auch selbst etwas abgewinnen kann ist, die Schulzeit zu strecken, womöglich ein Jahr dran zuhängen. Wobei das, wie sie sagt, noch mehr Platz an Schulen und mehr Lehrern erfordern würde. An beidem mangele es aber schon jetzt.

Grundsätzlich sei es das Beste, meint Yvonne König, die Kinder würden in die Schule gehen können. Die sollten so schnell wie möglich wieder geöffnet werden. Zumal sie überzeugt ist: „So viele Corona-Hotspot-Schulen hatten wir im Landkreis nicht.“

Von André Neumann