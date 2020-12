Gesundheitsamt im Landkreis Leipzig am Anschlag

Landkreis Leipzig

„Guten Tag, hier ist das Gesundheitsamt. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Test positiv war. Sie müssen sich jetzt in Quarantäne begeben und dürfen Ihre Wohnung nicht verlassen.“ Telefonate wie diese wurden in den vergangenen Wochen dutzendfach von der Stauffenbergstraße in Borna aus geführt. Es war Mitte Oktober, als die Behörde mit der Verfolgung von Kontakten nicht mehr hinterher kam. Seitdem helfen Soldaten der Bundeswehr, hängen sich an die Strippe, um positiv Getestete zu kontaktieren. Inzwischen kamen zahlreiche Landesbedienstete, Mitarbeiter aus anderen Ämtern und Studenten der Verwaltungsfachschule Meißen dazu. Oberstes Ziel aller: Infektionsketten unterbrechen, dem Virus den Weg abschneiden.

Schaltzentrale im Kampf gegen das Virus

Das Gesundheitsamt gilt als Schaltzentrale im Kampf gegen die Pandemie. Silke Schäpling leitet das Amt kommissarisch. Die Worte Überforderung oder Kontrollverlust würden ihr angesichts der wachsenden Aufgaben nie über die Lippen kommen. Angesprochen auf die Arbeitsbelastung meint sie nur: „Aber ja, es ist schon richtig: Es ist die schiere Zahl der Fälle, die uns zu schaffen macht.“

20 Angehörige der Bundeswehr helfen derzeit im Gesundheitsamt des Landkreises Leipzig, um Infektionsketten nachzuverfolgen. Quelle: Landratsamt

Wer eine Überlastung des öffentlichen Gesundheitsdienstes postuliert, der malt nicht schwarz, der kann einfach nur rechnen. Im Landkreis Leipzig kommen jetzt täglich mehr als 100 Neuinfektionen hinzu. Wenn jeder Betroffene vielleicht zehn Kontaktpersonen angibt, sind das auf einen Schlag 1000 neue Namen. 1000 Personen, mit denen sich die Virus-Ermittler auseinandersetzen müssen. 1000 Adressen, Telefonnummern und E-Mails.

Bei den Fallermittlern läuft nichts nach Schema F

Wie ist das zu schaffen? Das Amt zählt normalerweise 40 bis 50 Mitarbeiter, inzwischen sind mehr als hundert mit den Folgen der Pandemie befasst. Sobald dem Amt ein positiver Fall bekannt wird, läuft ein Räderwerk an: Mit wem hatten Sie zuletzt Kontakt? Können Sie sich vorstellen, wo Sie sich angesteckt haben? Haben Sie Symptome? Wer könnte eventuell noch infiziert sein? „All diese Fragen werden routiniert abgearbeitet“, erläutert Schäpling. Dabei läuft nichts nach Schema F. „Es kann sein, dass man für einen Fall anderthalb Stunden braucht, um alle Umstände zu erfassen. Andere Vorgänge lassen sich schneller aufklären.“

Jeder neue Befund ist dabei wie eine Büchse der Pandora. Man weiß nie, welchen Rattenschwanz ein Fall nach sich zieht, wie infektiös der Betroffene ist und wie agil. „Als Jugendliche im Sommer oder Frühherbst noch die Inzidenz bestimmten, hatten wir bis zu 30 Kontakte pro Fall aufzuklären.“ Der Grund: Junge Leute sind einfach mobiler, treffen sich mit Freunden und Bekannten, sind Mitglied im Sportverein. Das Gegenteil erleben die Ermittler bei Senioren. „Ältere geben oft nur ein oder zwei Kontakte an.“ In der Pandemie ein Vorteil, sozial eher bedenklich.

Containments Scouts arbeiten wie Detektive

Die Tätigkeit der Kontaktnachverfolger – auch Containments Scouts genannt – gleicht der von Detektiven. Fast rund um die Uhr, sieben Tage die Woche sind sie dem Virus auf der Spur. Abends sind bestenfalls die dringendsten Fälle erledigt. Aber am nächsten Morgen stehen schon wieder neue Namens-Listen an, in der Regel längere als am Vortag.

Telefonieren in Dauerschleife – das ist das, was die Mitarbeiter täglich tun. „Nicht jeden erreicht man sofort. Manche legen auch erst mal wieder auf“, schildert Schäpling ihre Erfahrungen. Der eine hat schon etwas geahnt, den anderen trifft die Botschaft unvorbereitet. „Teilweise haben sich die Menschen schon Gedanken gemacht, wen sie angesteckt haben könnten und halten eine Liste mit E-Mails parat.“

Anderen fällt erst nach und nach ein, welche verhängnisvolle Begegnung man dem Amt vielleicht noch mitteilen sollte. Auch viele Fragen verunsicherter Bürger sind zu klären, bei denen abwechselnd rund 20 Kollegen am Infotelefon weiterhelfen: „Meine Nachbarin hat Corona. Muss ich jetzt auch in Quarantäne?“ Man versuche dann, erst mal Klarheit zu schaffen: „Wenn jemand nur fünf Minuten am Gartenzaun miteinander gesprochen hat oder man sich nur kurz im Treppenhaus begegnet ist, rechtfertigt das keine Absonderung. Schwieriger wird es schon im Kollegenkreis bei einer gemeinsam verbrachten Mittagspause bei geschlossenem Fenster.“

Manchmal hilft als letztes Mittel die Autorität des Arztes

Und wie reagieren Menschen, denen gar nichts fehlt, wenn ihnen das Amt dennoch Isolation verordnet? „Die meisten bringen schon Verständnis auf. Manchmal hilft als letztes Mittel auch die Autorität des Arztes.“ Natürlich, räumt Silke Schäpling ein, würden Einzelne am Telefon auch ausfällig. „Aber das ist wirklich die Ausnahme.“

Stand Freitag gehört der Landkreis zu den 25 am stärksten betroffenen Regionen in Deutschland. Da sich die Lage täglich weiter zuspitzt, zieht der Landkreis jetzt erneut die Zügel straffer: Sobald jemand positiv getestet wird, steht er automatisch unter Quarantäne. „Das heißt: Wir stellen keine Bescheide mehr aus.

Landrat Henry Graichen begrüßt die Helfer der Bundeswehr. . Quelle: Landratsamt

Ab sofort gilt: Jeder ist zur Selbstisolation verpflichtet, sobald er Kenntnis von seinem positiven Testergebnis hat. Das gilt dann auch für alle Haushaltsangehörigen der positiv getesteten Person.“ Es erfolge keine extra Aufforderung des Amtes mehr, das Haus zu hüten. Man dürfe auf keinen Fall warten, bis das Gesundheitsamt sich meldet und Quarantäne verfügt. Schließlich könne man in dieser Zeit das Virus schon weiterverbreitet haben. Gleiches trifft auf sogenannte Verdachtspersonen zu: „Sobald ich Symptome habe, die auf Covid-19 hindeuten und ein Test veranlasst wurde, muss ich zu Hause bleiben. Selbst wenn das Testergebnis noch aussteht.“ Dazu habe der Kreis eine neue Allgemeinverfügung erlassen. „Diese rechtliche Grundlage und das Testergebnis sind dem Arbeitgeber als Nachweis zu übermitteln.“ Für alle seit der Vorwoche neu bekanntgewordenen Fälle schicke das Amt lediglich noch eine Bescheinigung zu.

Damit den Gesundheitswächtern die Lage nicht gänzlich entgleitet, hilft nur noch eins: Prioritäten setzen. „Absoluten Vorrang haben die Pflegeheime sowie medizinische Einrichtungen.“ Denn hier seien die Menschen am verletzlichsten. Alles andere müsse dann erst mal warten.

Mitarbeiter selbst schützen sich vor Ansteckung

Schäpling selbst und ihre Mitarbeiter versuchen sich ebenfalls so gut wie möglich zu schützen. „Schließlich hätten Ausfälle bei den Fallermittlern verheerende Folgen.“ Man sitze nicht wie in einem großen Callcenter eng beieinander. Die Kollegen sind bewusst auf mehrere Häuser und dort noch mal auf verschiedene Etagen verteilt. Die Presse darf nicht rein. Die Kollegen sollen in Ruhe ihre Arbeit machen.

Amtsärztin arbeitet bei offenem Fenster

Die Amtsärztin selbst trägt durchgehend Maske – außer beim Telefonieren und Essen. Ihr Fenster steht fast den ganzen Tag offen. Die Amtsärztin hofft inständig, dass der Lockdown die Kurve nach unten drückt. Klar ist für sie aber auch: „Die Regierung kann noch so viel beschließen. Jeder Einzelne muss verantwortlich handeln, um vor allem die Älteren zu schützen.“ Ohne Eigenverantwortung werde es nicht gehen.

Von Simone Prenzel