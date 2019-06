Geithain

Unbekannte haben in Geithain in der Nähe des Tierparks schon Mitte April Giftköder ausgelegt. Die Polizei erfuhr davon erst Anfang Juni, weil eine 65-jährige Frau online Anzeige erstattet hatte. Bei den Ködern handelt es sich wahrscheinlich um Rattengift.

Der Kater „Max“ der Geithainern ist mit der Substanz in Berührung gekommen und war deshalb drei Tage lang bei einem Tierarzt zur stationären Behandlung. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Zudem entstand der Frau ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

In Geithain mehrere Katzen an Giftködern gestorben

Außerdem teilte die Geschädigte mit, dass in der Nachbarschaft ähnliche Fälle aufgetreten sind, wobei auch Katzen verendet seien. Wahrscheinlich hat ein unbekannter Täter die Giftköder ausgelegt, über dessen Motiv derzeit nur gemutmaßt werden kann.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden. Ebenso bittet die Polizei Geschädigte, sich an die Polizei zu wenden, und zwar an das Polizeirevier Borna, Grimmaer Straße 1a, Telefon 03433/244 100 oder an die Polizeidienststelle Geithain, Bahnhofstraße 20, Telefon 034341/80 – 100.

Von LVZ/gap