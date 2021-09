Greifenhainer Saft-Taxi geht wieder auf Tour – die regionalen Termine

Frohburg/Greifenhain

Die Apfelsaison hat begonnen. Das Greifenhainer Abbl-Most-Taxi ist wieder auf Tour im Kohrener Land und darüber hinaus. Ehe Nicole Görnitz-Köhler, die mit der mobilen Saftpresse unterwegs ist, beim 4. Greifenhainer Apfelsaftfest frische Obstsäfte zaubert, ist sie unter anderem in Pödelwitz und Pötzschau unterwegs. Erste auswärtige Station nach dem Heimauftakt vom Mittwoch ist am 12. September Eula.

„Ich habe mir einen Traum erfüllt und mir eine Dieselameise gekauft“, sagt Görnitz-Köhler. „Das Schmuckstück, ein Multicar M 21, Baujahr 1959, transportiert nun die gefüllten Apfelkisten zur Obstpresse.“ Das Apfelsaftfest in Greifenhain findet am 26. September ab 9 Uhr an der Turnhalle des Frohburger Ortsteils statt und wird organisiert vom Verein für Greifenhain.

50 Cent für das Greifenhainer Jubiläum

Gepresst werden dort reife Äpfel und Birnen ab 30 Kilogramm. „Sämtliches Obst, in das Sie mit Freude selber beißen möchten, ist gut geeignet. Je besser die Qualität des Obstes, desto hochwertiger wird der Saft“, sagt Görnitz-Köhler. Abgefüllt wird der Saft in Fünf-Liter-Bags (Beutel im Karton). Auch Drei- und Zehn-Liter-Bags werden angeboten.

Für jeden verkauften Fünf-Liter-Karton spendet das Abbl-Most-Taxi 50 Cent für das Greifenhainer Dorfjubiläum 2022. Der Clou: Die Familie, die den meisten Saft mit nach Hause nimmt, erhält einen Apfelbaum ihrer Wahl.

Der Verein sorgt für das leibliche Wohl und nimmt gern Kuchenspenden entgegen. Es besteht die Möglichkeit, Tassen, Schürzen und Taschen mit dem Fest-Logo zu erwerben.

Hier macht das Abbl-Most-Taxi in der Region Station: 12. September ab 10 Uhr, Apfelfest des Siedlervereins in Eula, Vereinshaus • 18. September ab 11 Uhr, Dorffest in Pödelwitz, Platz vor dem Bürgerhaus • 25. September ab 10 Uhr, Pötzschau, Festwiese • 26. September ab 9 Uhr, 4. Greifenhainer Apfelsaftfest am Gemeindezentrum • 3. Oktober ab 9 Uhr am Vereinshaus in Frauendorf; Pro Frauendorf lädt ab 10 Uhr zum Frühschoppen ein • 9. Oktober ab 10 Uhr, Streuobstfest der Naturförderungsgesellschaft Ökologische Station Borna-Birkenhain auf der Streuobstwiese Neukirchen, Ziegeleiweg • 10. November ab 9 Uhr, Resterpressen nach vorheriger Terminabsprache, Greifenhain, Gottfried-Eißner-Straße 4/6. Kontakt: Telefon 0176/30 63 78 87.

