Greifenhainer sind sich einig: Bei schönem Wetter kann ja jeder feiern

Frohburg/Greifenhain

Gleich zwei Herausforderungen mussten sich die Organisatoren des Familienfestes am Wochenende in Greifenhain stellen: Zum einen waren das die aktuellen Hygieneauflagen mit Einlasskontrolle und Besucherregistrierung, zum anderen das regnerische Wetter. Im Handumdrehen verwandelte sich der Sportplatz in eine triefend nasse Fläche.

„Unser Fußballturnier war eine Wasserschlacht“, sagte Marco Boy vom Verein für Greifenhain, der das Fest gemeinsam mit dem Sport- und Freizeitverein, der Freiwilligen Feuerwehr und dem örtlichen Kindergarten auf die Beine stellte. Doch der nasse Rasen hatte auch einen Vorteil. „Es war sehr knochenschonend, das Verletzungsrisiko sank. Wer zu Boden ging, der fiel wie auf Watte.“

Geläuf schont die Gelenke beim Turnier in Greifenhain

Als Sieger des Fußballturniers setzte sich Frohburg durch, vor Greifenhain und Frankenhain. „Es war sehr angenehm zu spielen“, sagte der Greifenhainer Danny Zschille. „Gut für die Knochen, aber die Kleidung sieht nach so einem Spiel natürlich verheerend aus.“

Hatten auf dem Fest ihren Spaß: Christine Junghanns, Meike Winter und Yvonne Tippner (v. links). Quelle: Bert Endruszeit

Gut geschützt vom Regen boten Kerstin Kupfer und Marion Richter Kaffee und Kuchen für die Gäste an. „Das ganze Dorf hat etwas dazu beigetragen, aber wir haben natürlich auch selbst gebacken.“ Nach zwei Jahren Pause sei es nicht ganz leicht gewesen, für das Fest wieder alles in Gang zu bringen. Für Joachim Richter, Vizechef des gastgebenden Vereins, hatte sich der erhöhte Aufwand durchaus gelohnt.

Absage des Festes in Greifenhain wäre keine Lösung gewesen

„Es wäre doch schade gewesen, wenn man es nicht wenigstens versucht hätte. Das Fest einfach abzusagen, wäre doch auch keine Lösung gewesen. Man weiß ja nicht, was in vier Wochen noch möglich ist.“ Schließlich habe man die Veranstaltung schon im vergangenen Jahr absagen müssen.

Marion Steinert vom Sport- und Freizeitverein freute sich ebenfalls, dass das Fest trotz aller Schwierigkeiten auf die Beine gestellt werden konnte. „Bei schönem Wetter kann ja jeder feiern.“ Und die Hygieneauflagen ließen sich gut umsetzen. „Da können wir schon zufrieden sein.“ Mit gutem Grund lässt sich Greifenhain als sehr sportliches Dorf bezeichnen.

Hygieneauflagen für die Veranstaltung eingehalten

Der Sport- und Freizeitverein zählt rund 80 Mitgliederinnen und Mitglieder. „Über das Dorfleben müssen wir uns nicht beklagen“, fand Marion Steinert. Helga Jäpel führte am Eingang die Besucherlisten: „Das ist nur eine kleine Mühe, und so komme ich mit Leuten ins Gespräch, die ich schon länger nicht mehr gesehen habe.“

Marion Richter (links) und Kerstin Kupfer beim Kuchenverkauf. Quelle: Bert Endruszeit

Katrin Taetz feuerte ihren fünfjährigen Sohn Linus beim Zielspritzen der Feuerwehr an. „Ich bin froh, dass das heute stattfinden kann. Es ist ja kein Problem, etwas Abstand zu halten, und man muss ja nicht jeden knuddeln.“

Feuerwehr von Greifenhain wirbt Mitglieder

Betreut wurde der Stand von Christian Flohr und Wolfgang Hammer, letzterer war 30 Jahre lang Wehrleiter. Er nutzte den Tag auch zur Werbung: „Die Mitgliederzahl unserer Feuerwehr ist eher schlecht, es könnten zehn Leute mehr sein. Eine Jugendwehr haben wir leider nicht, denn dafür fehlt der Betreuer.“

Von Bert Endruszeit