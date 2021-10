Grimma-Geithain: Brunnen machen schlapp – weitere Siedlungen sollen ans Netz

Grimma/Geithain

Der Versorgungsverband Grimma-Geithain (VVGG) möchte weitere Brunnendörfer ans öffentliche Trinkwassernetz anschließen. Ein Beschluss der Verbandsversammlung zielt auf die Erschließung der zur Stadt Frohburg gehörenden Siedlungen Wüstenhain (elf Grundstücke), Terpitz (47) und die Schäferei plus Lindenhof in Streitwald (vier). Auch der acht Grundstücke umfassenden Spitzberg Grethen soll eine Leitung erhalten.

Freistaat Sachsen legte Förderrichtlinie auf

Als der Freistaat vor zwei Jahren angesichts versiegender Brunnen eine Förderrichtlinie der öffentlichen Trinkwasserstruktur auflegte, reichte der VVGG als einer der ersten Verbände Anträge für Kolka, Teile von Niedergräfenhain und Dölitzsch ein. Die Siedlungen gehören allesamt zur Stadt Geithain. Der Anschluss der 17 Grundstücke in Kolka wurde bereits 2020 abgeschlossen, so dass hier auch die konkreten Baukostenzuschüsse vorliegen. Jeder Hausbesitzer zahlt rund 1550 Euro und noch einmal knapp 250 Euro pro laufenden Hausanschluss-Meter. Der Verband investierte etwa 268.000 Euro.

VVGG-Geschäftsführer Lutz Kunath zufolge sollen die Arbeiten für die 16 betreffenden Grundstücke in Niedergräfenhain und für die 27 Grundstücke in Dölitzsch in diesem Jahr beendet werden. In Dölitzsch habe es eine Verzögerung gegeben, weil nach der öffentlichen Ausschreibung die beauftragte Firma wegen Personalmangels zurück zog. In den zwei Ortschaften werden insgesamt 764.000 Euro verbaut, jeder Hauseigentümer muss mit einem Baukostenzuschuss von rund 4500 Euro rechnen.

Vier Vorhaben nach zweitem Förderaufruf eingereicht

Bis zum 15. September konnten nun nach einem zweiten Aufruf weitere Förderanträge gestellt werden, erläuterte Kunath. Der Verband hat das für vier Siedlungen getan. Der Fördersatz liege mit 65 Prozent der Baukosten in einer „komfortablen Zone“, merkte Kunath an. Ohne diesen Zuschuss könne der Verband die Projekte nicht umsetzen.

Wüstenhain sei mit elf Grundstücken eine klassische Splittersiedlung, erläuterte der VVGG-Geschäftsführer. Hier versorge die Agrargenossenschaft Kohrener Land aus ihrer betrieblichen Anlage die Häuser mit Trinkwasser. „Neuerdings gibt es aber zunehmend Qualitätsprobleme.“ Deshalb plant der Verband, von Rüdigsdorf eine Trinkwasserleitung nach Wüstenhain zu legen und ins Netz der Agrargenossenschaft einzuspeisen. Die Landwirtschaftsfirma würde Kunath zufolge auch den Eigenanteil der Grundstückseigentümer übernehmen. Der Anschluss von Wüstenhain wird mit rund 77.000 Euro kalkuliert.

100 Jahre alte Genossenschaft versorgt Terpitz

In Terpitz wiederum gibt es Kunath zufolge seit über 100 Jahren eine Trinkwasserleitungsgenossenschaft. „Wir wollten das Dorf niemals anschließen“, doch die bakteriologischen Parameter der Terpitzer Brunnen hätten sich seit den Hochwasserschutz-Maßnahmen verschlechtert und entsprächen nicht mehr der Trinkwasserverordnung. Der Anschluss der 47 Grundstücke ans öffentliche Netz würde mehr als 450.000 Euro verschlingen. Die Grundstückseigentümer müssten mit einem Eigenanteil von knapp 2400 Euro rechnen.

„Wüstenhain und Terpitz liegen mir sehr am Herzen, weil da auch das Gesundheitsamt Druck macht“, betonte Kunath. Die anderen beiden Maßnahmen sind seinen Worten zufolge wirtschaftlich gesehen „sehr ungünstig“, weshalb auch der Eigenanteil pro Grundstück mehr als 10.000 Euro betragen würde. In Grethen etwa müsste für die acht Häuser eine zwei Kilometer lange Trinkwasserleitung verlegt werden. „Es ist fraglich“, so Kunath, „ob das überhaupt gefördert wird. Wir hoffen natürlich, dass das Land aus der Richtlinie das Geld freischaufelt.“

Frohburger Bürgermeister: „Mit Aufgabe überfordert“

Frohburgs Bürgermeister Wolfgang Hiensch ist der Ansicht, dass die Trinkwasserleitungsgenossenschaft in Terpitz inzwischen mit der Aufgabe überfordert ist und die Verantwortung abgeben möchte. Nun seien noch die Probleme mit der Qualität hinzu gekommen. Ärgerlich sei, das in Terpitz alle Straßen erneuert seien und für die Leitungen aufgerissen werden müssten. Hiensch erinnerte auch daran, dass die Vorbesitzer von Schäferei und Lindenhof Streitwald sich in den 1990er-Jahrn vehement gegen den Anschluss ans zentrale Netz wehrten. „Jetzt versiegen ihre Brunnen durch die Trockenheit.“

Bei positiven Bescheiden will der Verband die vier Siedlungen in den Jahren 2023 und 2024 mit Trinkwasser versorgen.

Von Frank Prenzel