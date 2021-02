Grimmaer OBM schlägt Muldentalhalle als Impfzentrum vor

Landkreis Leipzig

Bei der Debatte um ein zweites Impfzentrum für den Landkreis Leipzig zaubert der Grimmaer Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) ein Ass aus dem Ärmel: „Ich habe dem DRK die Muldentalhalle in Grimma-Süd als Standort angeboten. Das Objekt bietet ideale Voraussetzungen, um drei Impfstrecken in Betrieb nehmen zu können, so wie das in Sachsen Standard ist.“ Berger selbst hatte binnen weniger Stunden mit allen Pächtern, Unterpächtern und Nutzern wie den Grimmaer Bundesliga-Volleyballerinnen gesprochen. „Von uns aus könnte die Einrichtung des Impfzentrums nächste Woche starten. Was fehlt, ist eine Entscheidung der Verantwortlichen.“

In Grimma wohnen rund 3000 über 80-Jährige, die auf Impfung warten

Berger gelingt es nur mühsam, seinen Ärger zu unterdrücken. Er möchte gern helfen, die logistischen Voraussetzungen für den schützenden Piks zu schaffen, auf den auch in Grimma rund 3000 über 80-Jährige warten. Nur: Man lässt ihn nicht. „Die Leute wollen geimpft werden und verstehen dieses ganze Chaos nicht mehr.“ Auf die Frage in verantwortlicher Video-Runde mit Vertretern von DRK und Freistaat, wann denn nun eine Entscheidung zu weiteren Standorten falle, erntete Berger nur Schulterzucken. „Das DRK sagt, das entscheidet die Politik. Der Freistaat erklärt, man habe das DRK beauftragt.“

Berger bietet dem Freistaat jegliche Unterstützung an

Am Freitag wandte sich Berger erneut an Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD). „In der Annahme, dass ab März genügend Impfstoff, zumindest für die Impfpriorität 1, zur Verfügung steht, sollten wir die nächsten Tage nicht ungenutzt verstreichen lassen, sondern gemeinsam an einem Impfzentrum in Grimma arbeiten“, fordert er Köpping auf. Hierfür sichert Berger den Verantwortlichen jegliche Unterstützung der Großen Kreisstadt zu. Zwei Objekte, die der Landkreis mit dem Alten Rathaus und einer Villa in der Leipziger Straße als Standorte angeboten hatte, seien inzwischen vom DRK verworfen worden, ergänzte Berger weiter.

Berger hält Standortwahl von Borna für eine Fehlentscheidung

Bisher steht für den Landkreis nur ein Impfzentrum in Borna zur Verfügung. „Das“, urteilt der Grimmaer OBM, „ist mit nur zwei Impfstrecken viel zu klein und verfügt gar nicht über ausreichende Kapazitäten.“ Bezogen auf die Standortwahl spricht Berger von einer „Fehlentscheidung“, die nun durch die Ausweisung eines zweiten Impfzentrums an der Mulde korrigiert werden müsse. „Grimma ist als größter und zentralster Ort im Landkreis mit ausgedehntem Verflechtungsbereich von 80 000 Einwohnern ohnehin wesentlich besser geeignet, um weite Teile des Kreises abzudecken.“ Und die Muldentalhalle als Offerte könne niemand ernsthaft ausschlagen, dem an einer idealen Infrastruktur fürs Impfen gelegen sei.

Von Simone Prenzel