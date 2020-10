Grimmas Villa Doc: Geballte Medizin vom Keller bis unters Dach  

Grimma

Bei Augenärzten geht es in der Regel darum, ob man scharf genug sieht. Darum geht es auch in der Praxis von Hubertus von Below. Beim 61-Jährigen komme aber noch etwas hinzu. Er sieht – wie er selber sagt – vieles sehr kritisch. Gerade in Corona-Zeiten: „Ich gehöre den ,Ärzten für Aufklärung’ an. Wir finden, dass die Gesellschaft mehrere Meinungen aushalten muss.“ Laut der Weltgesundheitsorganisation hungerten 870 Millionen Menschen weltweit. „Und das auch deshalb, weil wir im Westen zu sehr mit uns selbst beschäftigt sind“, sagt von Below.

Weltgewandter Augenarzt

Der aus Schleswig-Holstein stammende Mediziner ist bekannt dafür, über den eigenen Tellerrand zu schauen. Er studierte Augenheilkunde unter anderem in den USA, arbeitete am renommierten Londoner Moorfields Eye Hospital und gründete mit weiteren Freiwilligen in Äthiopien ein Feldlazarett für die Ärmsten der Armen. 1993 eröffnete er in Grimma seine eigene Praxis. Warum ausgerechnet Grimma? „Meine Vorfahren hatten bis 1945 im Bergdorf Döben gelebt. An diese familiären Traditionen wollte ich mit meiner Frau Dorothea anknüpfen.“

Anzeige

Auferstanden aus Ruinen: Schloss Döben, hier mit einer Fotoausstellung, ist eine feste Größe im Kulturleben der Region. Quelle: Archiv

Und das, obwohl er vom bis 1972 gesprengten Schloss der Altvorderen nicht viel mehr als einen Trümmerhaufen vorgefunden hatte. Das schreckte ihn nicht ab, sich fortan im Osten zu engagieren. „Ich empfinde es nach wie vor als ein Wunder, dass es zur Einheit gekommen ist.“ Zu verdanken hätten das Ost und West den Menschen in Sachsen, die für Veränderungen friedlich auf die Straße gegangen seien. Es habe sich gelohnt. Nicht zuletzt aus medizinischer Sicht: „Grimma ist für Familien auch deshalb so attraktiv, weil haus- und fachärztliche Versorgung exzellent sind“, sagt der Vater von vier erwachsenen Kindern.

Villa Doc – ein architektonisches Juwel

In Grimma küsste er ein verlassenes Jugendstilhaus wach, ließ es unter Leitung von Architekt Ulrich Bode zum Ärztehaus ausbauen und eröffnete 2008, pünktlich zum 100. Geburtstag des Gebäudes, die Villa Doc. Geballte Medizin vom Keller bis unters Dach – vom Videokonferenzraum bis zum OP-Saal. Im Obergeschoss praktiziert Dermatologin Annegret Staginnus. Im unteren Bereich befindet sich von Belows Gemeinschaftspraxis. Anne-Catherine Zajonz, Steffen Witt, Max Griebsch, Olga Riemer, Anton Vurdaft und seine Wenigkeit bildeten ein Dream-Team, wie er es nennt.

Das von Grund auf restaurierte Haus an der Leipziger Straße ist eine Erfolgsgeschichte. Quelle: Haig Latchinian

Fachärztin Riemer stammt aus Nowosibirsk, Weiterbildungsassistent Vurdaft aus St. Petersburg. Für beide erfülle sich in Grimma ein Traum. Ganz nebenbei sorgen sie für den Hauch von großer weiter Welt, die dem Chef wichtig ist: „In unserer Praxis behandeln wir dreisprachig“, so von Below. Damit nicht genug: Ins Haus kommen Prüflinge aus ganz Ostdeutschland, die im Rahmen der Facharztqualifikation hier ihren Test (FICO) schreiben. Die Ergebnisse würden direkt nach London geschickt. Der Abschluss ist in der Augenheilkunde begehrt, wird international anerkannt.

Patienten kommen nicht nur aus dem Muldental

Der schönste Lohn sei ein Stamm von Patienten, der weit über Grimma hinaus reiche, freuen sich die Ärzte. In der Villa Doc gibt es einen Fahrstuhl, Klimaanlagen in den meisten Räumen sowie Bildschirme in den Wartezimmern. Kinder werden mit Spielzeug auf andere Gedanken gebracht. Plakate machen auf Veranstaltungen des Freundeskreises Dorf und Schloss Döben neugierig, wie zuletzt auf ein Theaterstück über Dean Reed. Below, Vorsitzender des örtlichen Rudervereines, setzt ganz auf Kultur. Nicht nur die Villa Doc ist eine Erfolgsgeschichte – auch der wieder auferstandene Familiensitz im Bergdorf Döben.

Willkommen in Grimmas Villa Doc. Quelle: Haig Latchinain

Brauerei, Malztenne, Stellmacherhaus, Pavillon, Haus Burgblick sowie Eselstall samt Heimatstube – ein Lebenswerk. „Im Bau befindet sich derzeit ein Alterswohnsitz für vier Parteien“, informiert der Hausherr. So glücklich er in Grimma auch ist, nicht alle Blütenträume seien gereift. „Als Christ wollte ich das bürgerlich-konservative Lager stärken. Wegen Erfolglosigkeit habe ich mich zumindest organisatorisch komplett zurück gezogen“, sagt der inzwischen Parteilose. Das ändere nichts daran, dass er sich Sorgen um den Wohlstand künftiger Generationen mache. „Der Staat wirft in Corona-Zeiten mit Geld nur so um sich – Geld, das unseren Kindern irgendwann fehlt.“

Unter Kollegen gingen die Meinungen zu Corona auseinander, so von Below. Das sei überhaupt kein Problem, findet er. Meinungsvielfalt müsse erlaubt sein. „Natürlich halten wir uns an die staatlichen Vorgaben. Das Tragen von Masken und das Befolgen der Abstandsregeln sind Konsens.“

Von Haig Latchinian