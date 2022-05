Borna

Geht die Tattoo-Kunst verloren? Nicht bei Bornas Tätowierer Tommy Gröbel. Der 44-Jährige sitzt in seinem Tattoo- und Piercingstudio „Farbgeist“ über einem Tablet und zeichnet Motive für seine Kunden.

Seit dem 4. Januar zaubert er Kunstwerke mit neuen Tattoo-Farben unter die Haut seiner Kunden. Seither unterliegen die Farben in der gesamten Europäischen Union den Beschränkungen der sogenannten Reach-Verordnung.

Jene verbietet gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe – entsprechend hat sich die Zusammensetzung der Farben geändert. Bei Gröbel landeten die verbotenen Farben im Müll. Bis zum Stichtag X musste er teilweise Nachschub nach alter Norm besorgen. Angerissene Flaschen durften freilich nicht aufgebraucht werden.

Akzentfarben statt knallig bunt

„Es war heftig, die alten Farben zu entsorgen“, sagt er. Der Verkauf der Reach-konformen Farben bei den Produktionsfirmen läuft schleppend. Die Farben sind meist ausverkauft. Ein Farbsatz kostet mittlerweile das Doppelte im Vergleich zu den ausgedienten Farben. Aus einer bunten Palette von 30 bis 40 Farben kann Göbel derweil nicht schöpfen, gibt sich gegenwärtig mit ungefähr zehn zufrieden. Doch er bleibt geduldig und legt je nach Verfügbarkeit sukzessive nach.

Tommy Gröbels Tattoos sind dezent farbig, nicht knallig bunt. Doch auch Blau- und Grüntöne sollen ab 2023 verboten werden. Quelle: privat

Immerhin sei die Qualität der neuen Farbkreationen ganz gut und kein Unterschied zu merken. Derzeit kommen vorwiegend Schwarz und Grau unter die Haut. Seine Kunden bleiben kulant. Zumal es dem Körperkünstler in seinem Studio mehr um Akzentfarben geht. Er erfülle zwar die Wünsche seiner Kunden, aber ganz bunt sei nicht seins. „Die Tattoofarben mischen“ ist die Devise, um dem Farbmangel entgegenzuwirken. Doch die nächste Durststrecke bahnt sich 2023 mit dem Verbot der Pigmente „Blau 15” und „Grün 7” an.

Aufgeben ist keine Option

Viele Tätowiervarianten werden laut Bundesverbands Tattoo mit diesen Farben gemischt. Das betreffe rund 65 Prozent aller Farbtöne. „Dann haben wir nur noch ein Viertel der Farbpalette. Man muss kreativ werden.“ Für Gröbel ist klar, dass Körperschmuck weiterhin an den Mann und die Frau geht.

Stichwort Reach-Verordnung Seit 4. Januar 2022 unterliegen viele Chemikalien in Tattoo-Farben Beschränkungen. Grund ist die sogenannte Reach-Verordnung der Europäischen Union. Sie gilt als eines der strengsten Chemikaliengesetze der Welt und wurde erlassen, um den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt vor den Risiken, die durch Chemikalien entstehen können, zu verbessern, hieß es. Diese Verordnung würde ferner alternative Methoden zur Gefahrenbeurteilung von Stoffen vorschlagen, um die Anzahl der Tierversuche zu verringern. Auf der Bannliste sollen Tausende Substanzen stehen. Die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) betonte, es gehe darum, „Tätowierfarben und Permanent-Make-up sicherer zu machen“. Bald kommen auf die Tattoo-Branche weitere Einschränkungen zu. Ab 2023 will die EU zusätzlich auch bestimmte blaue und grüne Farbpigmente untersagen. Der Grund: Ihre Sicherheit sei nicht nachgewiesen, laut ECHA stehen die Pigmente im Verdacht, krebserregend zu sein. Die meisten bisher genutzten Tattoo-Farben sind demnach in der aktuellen Zusammensetzung bald verboten - vor allem die bunten. Auf dem deutschen Markt verfügbare Farben entsprechend der EU-Verordnung seien bislang nur Schwarz, Grau, Weiß. In der Tattoo-Szene gab und gibt es zum Teil heftigen Protest gegen diese Verordnung.

Sein Studio blieb während der Pandemie elf Monate geschlossen. Den fünfstelligen finanziellen Verlust gilt es für den dreifachen Familienvater auszugleichen. Doch seine Kundschaft schaut nach der Zwangspause aufs Geld, das merkt er an den monatlichen Umsätzen. Aufgeben will der gelernte Industriemechaniker, der zehn Jahre im Geschäft ist, aber auf keinen Fall.

Der erste Kunde wartet. Nun macht sich Tommy Gröbel ans Werk und gibt sich seiner Leidenschaft hin – dem Tätowieren. Am liebsten sticht er filigrane und realistische Motive. „Ich steigere mich gerne in Detailgeschichten rein.“ Zeit für den Tätowierer abzutauchen, in eine mehr als zweistündige Sitzung.

Von Stephanie Riedel