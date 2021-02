Groitzscher und Pegauer Vereine vermissen den Karneval

Groitzsch/Pegau/Elstertrebnitz

Bei Corona hört der Spaß auf. Für die Karnevalsvereine in der Elsterregion ist die Saison 2020/21 wie eine fade, wässrige Suppe ohne Salz und Pfeffer. Die AHA-Regeln verbieten ihnen Geselligkeit, Gesang und Tanz und verdammen die Humorschaffenden zum Nichtstun. Oder doch nicht? Wir haben die Präsidenten Uwe Bartsch vom Kitzener Carnevalklub (KCK), Heiko Günther vom Pegauer Karnevalklub (PKK), Frank Neumann von den Schnaudertaler Burgnarren in Groitzsch (CSB), Hendrik Fleischer vom Groitzscher Carnevalclub (GCC) und David Zühlke von den Elsterstürmern in Elstertrebnitz getrennt voneinander befragt.

Wann haben Sie zum letzten Mal „Helau“ und „Oho“ gerufen?

Uwe Bartsch (KCK): Am 24. Juli zu unserer Mitgliederversammlung.

David Zühlke (Elsterstürmer): „Pegau Helau“ haben wir das letzte Mal zum Umzug 2020 aus voller Kehle gerufen. Zum „Groitzsch Oho“ ist es leider nicht gekommen, da der Umzug aufgrund des Sturms abgesagt wurde.

Frank Neumann (CSB): Zur letzten Vorstandssitzung im Oktober – mit Abstand und Maske und dadurch etwas gedämpft.

Heiko Günther (PKK): Ich denke, es war vor ziemlich genau einem Jahr in der Schlosshalle zu unseren drei tollen Tagen. Aufgrund von Corona verlief die Schlüsselübergabe am 11.11. sehr ruhig und verhalten, eine komische Stimmung.

Hendrik Fleischer (GCC): Im Frühjahr 2020.

In ein paar Tagen würden die Straßenumzüge durch Groitzsch und Pegau ziehen. Was haben Sie sich stattdessen vorgenommen?

David Zühlke: Die Frage ist schwer zu beantworten. Wir sind traurig, dass die Straßenumzüge aus gegebenem Anlass abgesagt wurden. Der PKK hat stattdessen zu #pegauwirdbunt2.0 aufgerufen. Hier möchten wir als Verein auch unseren kleinen Beitrag leisten und werden unsere Fenster mit Luftballons schmücken und dem Prinzenpaar aus sicherer Entfernung zuwinken und vom Fenster aus „Pegau Helau“ rufen. Das macht aber jeder für sich in seinen eigenen vier Wänden.

Uwe Bartsch: Nichts.

Hendrik Fleischer: Wir werden ähnlich wie zur Saisoneröffnung in den sozialen Medien präsent sein.

Heiko Günther: Mit Plänen ist das momentan so eine Sache. Wir wollen keine Werbung machen, aber wir sind Karnevalisten und haben Humor im Blut. Es wird auf jeden Fall etwas von uns zu hören sein.

Frank Neumann: Kleinere, unterhaltsame Aktionen in den Print- und sozialen Medien.

Eine Überraschung hatten die Groitzscher Faschingsvereine und ihre Präsidenten Frank Neumann (l., Schnaudertaler Burgnarren) und Hendrik Fleischer (r., Groitzscher Carneval Club) für die abgesagte Herbstsaison vorbereitet. Sie tanzten auf dem Sportplatz einen Flashmob zum Hit „Jerusalema“. Auch Bürgermeister Maik Kunze war mit einbezogen. Quelle: Olaf Krenz

Wer ist das aktuelle Prinzen- beziehungsweise Burggrafenpaar und wird es auch die kommende Saison an der Spitze stehen?

Heiko Günther: Ich war froh, als sich unser Prinzenpaar der 56. Saison, David I. und Diana I., bereiterklärt hatte, seine Regentschaft zu verlängern. Dabei hatten wir für die neue Saison bereits ein Prinzenpaar in petto. Es tat schon sehr weh, ihm abzusagen, zumal es ein Prinzenpaar ist, das den Verein gefragt hatte, ob es Prinzenpaar in der 57. Saison sein darf. Das ist schon bitter, wenn man die Leute kennt und weiß, dass sie mit Herzblut dabei sind. Aber aufschoben ist nicht aufgehoben.

Hendrik Fleischer: Raymond I. und Annett I. werden sicherlich auch in der kommenden Saison an der Spitze stehen, damit sie es endlich einmal schaffen, einen Umzug in Groitzsch mitzufahren.

Uwe Bartsch: Das aktuelle Prinzenpaar heißt Corona I. und Covid XIX. und in der Saison 2021/2022 gibt es hoffentlich ein anderes.

Frank Neumann: Unser Burggrafenpaar der letzten Saison – Martin „der Freigeist“ und Sandra „die Bastelfee“ – amtiert auch aktuell. Für die kommende Saison verraten wir noch nichts.

Totalausfall wegen Corona: Das Burggrafenpaar Sandra und Martin Reinhardt von den Schnaudertaler Burgnarren in Groitzsch stößt mit Tee aus Füllhörnern an. Quelle: Jens Paul Taubert

Wie schaffen Sie es, den Zusammenhalt im Verein aufrechtzuerhalten?

Hendrik Fleischer: Durch immer wieder aufmunternde Ideen, die hauptsächlich in digitaler Form zusammengestellt werden. So leistet jeder einen kleinen Beitrag zum Gesamtbild, das intern oder in den sozialen Medien präsentiert wird.

Heiko Günther: Das ist zum jetzigen Zeitpunkt schwer zu beantworten. Sicher versucht man, aus allem das Beste rauszuholen. Aber wie in der Politik ist das auch in einem Verein. Man hat viele Leute und demzufolge viele Meinungen. Und wir sind auch nicht immer alle einer Meinung. Also muss man schauen, dass man alles gut zusammenhält.

Frank Neumann: Wir pflegen den Zusammenhalt über die sozialen Medien. Es lohnt sich, mal bei uns rein zu schauen. So habe ich mich im Dezember riesig über ein Geburtstagsvideo gefreut, das die Vereinsmitglieder sehr mühevoll und mit viel Herzblut erstellt haben.

David Zühlke: Wir bleiben per Whatsapp, Telefonaten und mit persönlichen Gesprächen soweit wie möglich in Kontakt.

Uwe Bartsch: Das ist schwierig, zur Zeit nur mit Whatsapp und Durchhalteparolen.

Die Elsterstürmer aus Elstertrebnitz – hier beim Pegauer Faschingsumzug 2019 – sind der jüngste Faschingsverein in der Elsterregion. David Zühlke (2.v.li.) steht dem Verein vor. Quelle: privat

Haben Sie laufende Kosten zu tragen und wenn ja, wie ist es um die Rücklagen im Verein bestellt?

Uwe Bartsch: Zum Glück fallen nur der Grundbeitrag für die Gema und die Haftpflichtversicherung an – in Summe etwa 1300 Euro. Längerfristige Verträge konnten wir aussetzen, dem Verständnis der Vertragsnehmer sei Dank. Trotz erheblicher Investitionen in Technik, Kostüme, Beschallung und Deko waren wir in der Lage, uns ein finanzielles Polster zu schaffen. Zumindest das beruhigt.

Hendrik Fleischer: Ja, hauptsächlich Betriebskosten für das Vereinshaus. Diese liegen allerdings in einem überschaubaren Rahmen.

Heiko Günther: Als Verein unserer Größenordnung haben wir eine ganze Menge Kosten und laufende Ausgaben zu tragen. Wenn ich nur daran denke, wird mir schlecht. Wir hatten im Tanzsportzentrum 2019 zum Beispiel rund 2500 Euro Betriebskosten. Das muss man erst einmal stemmen, wenn es keinerlei Einnahmen gibt. Es sind zwar noch einige wenige Rücklagen vorhanden, aber die sind doch schneller aufgebraucht, als man denkt. Umso wütender macht es mich, wenn wir Post von der Gema bekommen und diese uns ein volles Jahr berechnet, obwohl wir die Saison und das Training gar nicht ausgeschöpft haben. Auf Anfrage bekam ich zur Antwort, dass ich es ja zurückfordern könnte. Diese Bürokratie kann ich nicht verstehen. Und das ist nur ein Beispiel.

David Zühlke: Unser Glück ist, dass unser Karnevalswagen kostenfrei untergestellt ist und dort auf seine Neugestaltung wartet. Daher haben wir keine nennenswerten laufenden Kosten.

Frank Neumann: Unsere Rücklagen sind gut, sodass wir keine finanziellen Engpässe haben werden.

Wofür nutzen Sie die karnevalslose Zeit?

David Zühlke: Jeder für private Vorhaben und Hobbys wie Angeln oder Nähen oder um Zeit mit seiner Familie zu verbringen.

Hendrik Fleischer: Zum Energie tanken, Ideen sammeln und Aufarbeiten von Dingen, die in der Vergangenheit zu kurz gekommen sind.

Heiko Günther: Mir wird nie langweilig, weil wir privat gerade unser Geschäft erweitern. Und dann haben wir auch noch einen kleinen süßen Enkel, der froh ist, wenn Opa Heiko Zeit für ihn hat.

Frank Neumann: Ideen sammeln für die Saison 2022/23, da für die kommende Saison bereits alles steht. Aber auch für die Kostümgestaltung, Bau von Deko, die Umsetzung von Videoprojekten und zum Kraft tanken. Wir versuchen, unser Publikum auch auf anderen Wegen zu unterhalten, zum Beispiel durch unsere CSB-Satirenachrichten im Amtsblatt oder mit einem lustigen Video zur Weihnachtszeit, in dem „Santa Klaus“ leckere Desserts zubereitete und zum Nachbacken einlud. Außerdem nutzten wir die Zeit und produzierten einen noch nie dagewesenen Videoflashmob zum 11.11., bei dem wir gemeinsam mit dem GCC und dem Bürgermeister Maik Kunze die Faschingssaison auf eine coronabedingt neue Art und Weise eingeläutet haben.

Uwe Bartsch: Wir planen eine Sommersause, aber die ist abhängig vom Pandemieverlauf.

Zur Pegauer Weiberfastnacht 2020 musste Uwe Bartsch als Vizebürgermeister und Präsident des Kitzener Karnevalclubs herhalten und ließ sich die Krawatte stutzen. Quelle: Archiv

Was ist Ihr größter Wunsch für 2021?

Heiko Günther: Dass wir das Jahr alle gesund überstehen. Dass wir an den Punkten anknüpfen können wie vor der Pandemie und dass wir uns hinterher alle ehrlich in die Augen schauen können.

Uwe Bartsch: Gesund bleiben und Rückkehr zur Normalität.

Hendrik Fleischer: Dass alle gesund bleiben.

Frank Neumann: Gesundheit, Normalität und endlich wieder eine unbeschwerte Faschingszeit.

David Zühlke: Dass alle Vereine in der Region diese Lage überstehen und nach der Pandemie wieder ihren Betrieb aufnehmen können. Des Weiteren wünschen wir allen beste Gesundheit.

Wie viele Mitglieder zählt Ihr Verein gegenwärtig und in welcher Saison befinden wir uns?

Hendrik Fleischer: Es ist unsere 56. Saison und wir haben 95 Mitglieder.

David Zühlke: Aktuell haben die Elsterstürmer 25 erwachsene Mitglieder und 20 Kinder.

Uwe Bartsch: 108 Mitglieder, 45. Saison.

Heiko Günther: Wir sind zurzeit 210 Mitglieder im Ruhezustand und wir befinden uns in der 57. Saison.

Frank Neumann: Wir befinden uns noch in der 23. Saison und haben 68 Mitglieder.

Sind die Trainingsausfälle in den Tanz-, Gesangs- und Kabarettgruppen überhaupt wieder aufzuholen?

Heiko Günther: Unsere Tänzer halten sich zu Hause fit und hoffen, dass es bald wieder mit Sport und Training losgehen kann. Natürlich muss man dann schauen, wie es mit den Turnieren und Wettbewerben weitergeht. Die Gesangs- und Kabarettgruppen sind davon nicht so stark betroffen. Sie haben jetzt Zeit, sich um neues Kanonenfutter zu kümmern und Ideen zu sammeln.

Frank Neumann: Es gibt keinen Trainingsrückstand, da die Proben für das Novemberprogramm 2020 bereits weit vorangeschritten waren und dieses Jahr nur vollendet werden müssen. Allerdings nur, wenn uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht.

Uwe Bartsch: Da bin ich mir sicher: Unsere Darsteller schaffen das!

Hendrik Fleischer: Nur mit viel Mühe und Fleiß.

Wie motivieren Sie sich?

Uwe Bartsch: Ruhe bewahren, hoffen und dann mit Volldampf voraus.

Hendrik Fleischer: Durch digitale Kontakte mit anderen Faschingsfreunden und Rückblicke in die letzten närrischen Jahre.

Heiko Günther: Es ist schwierig, sich zu motivieren, wenn man so gar kein Feedback hat. Aber ich freue mich, wenn ich im Facebook sehe, dass sich einzelne Gruppen unseres Vereins vorstellen und die letzten Jahre in Erinnerung rufen. Da spürt man wieder dieses Feeling und diesen Stolz und ist auch ein bisschen wehmütig, dass man diese Saison so gar nichts davon erleben darf.

Frank Neumann: In der Hoffnung liegt unsere Kraft. Gemeinsam machen wir uns Mut, schwelgen in Erinnerungen und bauen darauf, dass wir dieses Jahr wieder für uns und unser Publikum eine wunderschöne, lustige und sorgenfreie Veranstaltung durchführen können.

David Zühlke: Wir motivieren uns gegenseitig, da es uns nicht alleine so geht. Außerdem gab es in den sozialen Medien den Aufruf „Karneval 20/21: Der Jeck verstummt nicht, er ist nur etwas leiser.“ Dabei konnte jeder in Erinnerungen schwelgen und seine schönsten Impressionen online stellen. Dies ist auch eine Art Motivation.

Ergänzen Sie bitte den Satz: Ein Jahre ohne Karneval ist...

Frank Neumann: ...leer / unsere letzte Veranstaltung ist lange her / aber mit Konfetti im Blut und Fasching im Herzen / werden wir wieder mit Euch lachen und scherzen.

Uwe Bartsch: ...ein verlorenes Jahr, ein Sketch ohne Pointe, Heißhunger und ein leerer Kühlschrank oder wie ein Tanz ohne Musik.

David Zühlke: ...wie ein Jahr mit nur drei Jahreszeiten.

Hendrik Fleischer: ...wie ein Sommer ohne Sonnenschein, eine Suppe ohne Salz, ein Garten ohne Blumen, eine Gitarre ohne Saiten, ein Klavier ohne Pianist, ein Narr ohne Kappe. Es fehlt einfach etwas.

Heiko Günther: ...ein Jahr ohne Freude und Spaß, ein Jahr ohne Pflege des Brauchtums, ein Jahr ohne die freudigen Gesichter des Publikums, ein Jahr ohne die Gemeinschaft.

Von Kathrin Haase