Große Kreisstadt: Neue Schilder für Geithain

Niedergräfenhain bleibt Niedergräfenhain, auch wenn Geithain seit Jahresbeginn nicht mehr nur Stadt, sondern Große Kreisstadt ist. Falls diejenigen, die in den letzten Wochen des Jahres 2019 an der Bundesstraße 7 die beiden Niedergräfenhainer Ortstafeln stahlen, um Zeitgeschichte zu konservieren, saßen sie einem Irrtum auf. Beide Tafeln wurden mit dem ursprünglichen Text neu angebracht. Inzwischen hat der Bauhof aber in drei Fällen auch klar gemacht, dass für Geithain eine große Zeit anbrach.

Neue Tafel, alter Text: Niedergräfenhain bleibt Niedergräfenhain, auch wenn Geithain nun Große Kreisstadt ist. Quelle: Ekkehard Schulreich

Geithainer Bauhof wurde schon aktiv

Das Ortsschild, das Frank Rudolph (UWG), damals noch Bürger- und seit Jahresbeginn Oberbürgermeister Geithains, auf dem Weihnachtsmarkt präsentierte, war kein symbolisches aus bedruckter Pappe, sondern ein offizielles. Drei Tafeln mit dem nun amtlichen Schriftzug Große Kreisstadt montierten Bauhof-Leiter Gunter Saupe und seine Mannen in den vergangenen Tagen an kommunalen Straßen. Wer nach Wickershain hinein fährt oder einen Abstecher zum Sommerhof macht, bemerkt: Geithain ist auf der Höhe der Zeit. „Wir hatten die Schilder schon vergangenes Jahr bestellt“, sagt Saupe. Nun sei es an den Baulastträgern der klassifizierten Straßen, ihrerseits nachzuziehen.

Straßenmeisterei zieht nach

Der Bedarf an neuen Ortstafeln hier ist ungleich höher, denn es geht um Bundes-, Staats- und Kreisstraßen. Allerdings sollen die neuen Tafeln nur rings um die Kernstadt platziert werden, sagt Rudolph: „Für die Ortsteile ändert sich nichts.“ Die Straßenmeisterei habe die für klassifizierten Straßen erforderlichen acht Schilder bestellt, informiert Brigitte Laux, Sprecherin des Landkreises: „Sie werden in dieser Woche angebracht.“

