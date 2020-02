Große Party: Kreissportbund verabschiedet Heinze in Ruhestand

Naunhof/Frohburg

Es wäre ihr am liebsten gewesen, am letzten Arbeitstag die Tür zu schließen – und dann fort zu sein. Den zweiten Teil haben die Kollegen und der Vorstand nicht zugelassen. Sie organisierten für Andrea Heinze, die bisherige Geschäftsführerin des Kreissportbundes Landkreis Leipzig ( KSB), zur Verabschiedung eine große Party. Etwa 100 Gäste wünschten ihr in der Naunhofer Parthelandhalle unter dem Motto „Niemals geht man so ganz“ alles Gute für den Ruhestand. 39 Jahre und vier Monate war sie hauptamtlich für die Sportorganisation auf Kreisebene tätig und damit die Institution und Konstante des Sports in der Region gewesen.

Auftritt der Nachwuchs -Tänzer vom Rock-’n’-Roll-Club „Caddy“ Sermuth. Quelle: Thomas Kube

Von der jungen Turnerin zur DHfK-Absolventin

Schon früh stand für die 1956 geborene Frohburgerin der Sport im Mittelpunkt. Erst in der Freizeit: Als Kind begann sie mit dem Turnen, als Jugendliche wechselte sie zur Leichtathletik. Und dann in Ausbildung und Beruf: Sie absolvierte an der Deutschen Hochschule für Körperkultur in Leipzig ( DHfK) ein Studium zur Diplom-Sportlehrerin und Trainerin. Danach fing sie 1981 als Praktikantin beim DTSB-Kreisverband Borna (Deutscher Turn- und Sportbund der DDR) an. Später wurde sie als (Haupt-)Kreissportlehrerin eingesetzt, unterbrochen von der Elternzeit für zwei Töchter.

Die Jahre des Umbruchs auch im Kreis-Sport

Diesem Jahrzehnt der Anfänge im Beruf, wie KSB-Präsident Andreas Woda in der Laudatio für Heinze sagte, folgten mit den 1990ern die Jahre des Umbruchs. Der Sport musste nach der Wende völlig neu organisiert werden. Aus Betriebssportgemeinschaften (BSG) wurden Vereine (anfangs 29), die Regularien änderten sich komplett, für weggebrochenen Trägerbetriebe mussten erst Sponsoren gefunden werden. Im Kreissportbund Borna lernte Andrea Heinze mit, gab das Neue weiter, organisierte Aus- und Fortbildung und half, Förderrichtlinien zu erarbeiten. 1991 Geschäftsführerin geworden, baute sich ein neues Netzwerk an Kontakten auf. 1994, passend zur politischen Kreisreform, fusionierten die drei Dachorganisationen von Borna, Geithain und Leipzig-Land zum KSB Leipziger Land. Vier Jahre später waren hier 161 Vereine mit 24 400 Mitgliedern organisiert.

Nächste Fusion zum heutigen Kreissportbund

In den 2000er-Jahren der Festigung stabilisierten Heinze und ihre Mitstreiterinnen Gabriele Bienert und Steffi Perl – in Anlehnung an eine Fernsehserie „die drei Damen vom Sport“ genannt – die Strukturen. Sie bauten den Service für die Vereine aus, boten verstärkt Lehrgänge an. Ein Höhepunkt auch in ihrer Arbeit war das Landesturnfest 2006 in Borna. Dass dann 2008, nach der Landkreisfusion, die Verschmelzung mit dem Kreissportbund Muldental weitgehend ohne Nebengeräusche stattfand, rechnet Woda in hohem Maße Heinze an.

Zur Galerie Für Andrea Heinze ist nach 39 Jahren und vier Monaten hauptamtlicher Tätigkeit im Kreis-Sport der Abschied gekommen. Dabei war sie gut 28 Jahre lang Geschäftsführerin im Kreissportbund. Beim Übergang in den Ruhestand dankt ihr der KSB Landkreis Leipzig am 28. Januar 2020 mit einer Festveranstaltung in der Parthelandhalle Naunhof.

Andrea Heinze mit Umzügen und Ideen

Sie hatte in den 28 Jahren zuvor mit ihrem Büro mehrfach Umzüge erlebt. Stationen, teils kurze, waren das Sportobjekt Witznitz in Borna, das Kulturhaus Böhlen, das Freibad Frohburg, die Abtsdorfer Straße und zuletzt die Schulstraße, beide in Borna. Schließlich fand die Geschäftsstelle ihren Sitz in Naunhof.

Vieles hat Andrea Heinze mit angestoßen, wofür der KSB heute steht, manches andere begleitet. Dazu gehören die Seniorensportfeste, die Integrations- und Inklusionssportfeste, die Kinder- und Jugend-Spiele sowie natürlich die jährliche Sportlerwahl im Kreis, aber auch das LVZ-Wanderfest.

Frau mit Ausdauer und Kompromissstreben Kreissportbund-Chef Andreas Woda charakterisierte die scheidende KSB-Geschäftsführerin Andrea Heinze nach Disziplinen ihrer Liebslingssportart Leichtathletik. Langstrecke (10 000 Meter): Sie zeigt viel Ausdauer (40 Jahre im Dienst), ist beharrlich. Hürdenlauf: Sie gibt nicht auf, stellt sich den nächsten Aufgaben, will Hindernisse meistern (die es auch in Diskussionen mit dem ehrenamtlichen Vorstand gab). Staffellauf: Sie legt unheimlich viel Wert auf Zusammenarbeit, auf das Team – sowohl im Miteinander mit den Vereinsvorständen als auch den KSB-Angestellten. Sie ist überaus bescheiden, nimmt sich zurück, stellt nicht jede vollbrachte Leistung heraus. Zehnkampf: Sie ist vielseitig, reagiert auf neue Herausforderungen. Und sie beachtet alle Interessen in der großen Sportfamilie, die der Jugend, der Senioren und der Mitte, bei Inklusion und Migration. Damit hat sie einen Wertekompass vorgelebt. Sie steht für den Zusammenhalt der Generation, für die Gestaltung von Hierarchien, für die wichtige Erkenntnis, dass Arbeit Anstrengung und Spaß ist, sein sollte. Sie sucht immer nach dem Kompromiss („was heute leider häufig verschrieen ist“), hat über die lange Zeit immer moderiert, den Ausgleich der Interessen gesucht, andere auch mal machen lassen – aber dabei immer das Ziel, den Sport, im Blick gehabt. Und sie ist offen für Neues, gestaltet den gesellschaftlichen Wandel mit, damals in der Wendezeit und heute etwa bei der Digitalisierung, wobei sie kein Schwarz-Weiß-Denken hat, sondern alle beachten und mitnehmen will.

Chefin, Lehrerin und etwas mehr

Im 2010er-Jahrzehnt schritt die Professionalisierung im KSB Landkreis Leipzig voran. Die Zahl der Vereine wuchs weiter, auf jetzt rund 330 mit etwa 45 000 Mitgliedern. Entsprechend vergrößert wurde das hauptamtliche Team. Die Chefin kümmerte sich um die Einarbeitung der Neuen, führte sie an ihre Sichtweise des Kreissportbundes als Dienstleiter für die Vereine heran: Sie war Lehrerin (gelernt ist gelernt) und wohl auch ein bisschen Mutter ihrer am Ende sieben Kollegen.

Große Abschiedsparty mit emotionalen Momenten

Wie sehr diese sie schätzen, zeigte sich bei der Verabschiedung. Nachfolger René Schober, der den Abend moderierte, hatte bereits bei den Eingangsworten mit Rührung zu kämpfen, die Stimme stockte, eine Träne musste verdrückt werden. Und zum Abschluss kam die Truppe zusammen nach vorn. „Du hast viel gearbeitet, aber auch viel gelacht und dabei immer noch an andere gedacht. Du warst immer zur Stelle, nahmst Herausforderungen an und zogst damit alle in Deinen Bann“, sagte Namensvetterin Carola Heinze in Büttenredenmanier. Zudem überreichte das Team ein Buch mit vielen fotografischen Erinnerungen, das es unter anderem mit Hilfe von Renate Otto, einer langjährigen ehrenamtlichen Funktionärin, zusammengestellt hatte.

Andrea Heinze (v. r.) dankt dem Geschäftsstellen-Team des Kreissportbundes mit Namensvetterin Carola Heinze, Jan Rodewald, Nachfolger René Schober, Franziska Weber und Jörg Heidemann. Quelle: Thomas Kube

Gratulationscour als Dankeschön

Ehrende Worte bei der von der Leipziger Volksbank unterstützten Veranstaltung sprach zudem Landrat Henry Graichen ( CDU). „Dass es emotional wird, war mir klar. Dass das gleich zu Beginn passiert“, verwies er auf Schober, „spricht für Sie, Frau Heinze.“ Sie habe in vier Jahrzehnten in vier Landkreisen ihren Dienst verrichtet. Wenn der Kreis Ansprüche stellte – etwa das Fun- und Trendsportwochende, 2005 am Cospudener See gestartet, und ab 2017 die Muldentaler Radlertour mitzugestalten – seien der KSB und Heinze immer zur Stelle gewesen. „Deshalb möchte ich Ihnen Dank sagen auch im Namen meiner Amtsvorgänger.“ Vertreter von zig Vereinen aus dem Südraum und dem Muldental hatten gleich zu Beginn eine Gratulationsschlange gebildet.

Sport-Präsident Woda wünschte sich, dass Andrea Heinze die „Vortänzerin“ bei der Erwärmung zum Inklusionssportfest bleibt. „Da hat sie wohl nichts von der Vitalität der Sportstudentin eingebüßt, auch wenn ich sie da nicht gesehen habe.“ Er verneige sich vor ihrer Leistung und habe großen Respekt. Und der neue Geschäftsführer Schober meinte: „Abschied ist ein endgültiges Wort. Ich sage lieber bis bald.“

Mit Herzblut Hobby und Beruf vereint – nun weiter im Ehrenamt Überwältigt zeigte sich Andrea Heinze nach ihrer Verabschiedung als Geschäftsführerin des Kreissportbundes Landkreis Leipzig. „So viele lobende Worte. Ich bekomme ein schlechtes Gewissen, weil ich ja immer mit anderen zusammengearbeitet habe, mit den Kollegen und den Vereinen auf Augenhöhe“, sagte die 63-Jährige in Naunhof. Sie sei auf Arbeit nicht nur wegen des Jobs, des Geldes gewesen, sondern mit Herzblut bei der Sache. „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht.“ Den einen beruflichen Höhepunkt kann sie nicht nennen. „Ich hatte viele schöne Erlebnisse, in jedem Abschnitt.“ Immer stand der Sport im Mittelpunkt. „Wenn ich Auftritte von Vereinen sehe, wie hier vom Rock ’n’ Roll Club Caddy Sermuth und von den Karateka des Aktiv-Sport Saxonia Naunhof, gerade die Arbeit mit dem Nachwuchs, dann geht mir das Herz auf.“ Sie selbst sei nie Spitzen-, sondern immer Breitensportlerin gewesen: Gerätturnen, Leichtathletik, Volleyball. Deshalb liege ihr der Breitensport besonders nahe. Wenn von den Kindern und Jugendlichen jemand den Sprung nach ganz oben schafft, wie jetzt der aus Borna stammende Franz Semper in die deutsche Handball-Nationalmannschaft, mache sie das aber auch besonders stolz. Nun wolle sie sich mehr der Familie mit den Enkeln, Freunden und Nachbarn widmen, Haus und Garten pflegen, wo sie geboren wurde und nun wieder lebt. Und sie möchte mehr reisen („ Ostsee, muss nicht Ausland sein.“) mit ihrem Mann Hermann, mit dem sie schon eingeschult wurde und – nachdem sich die Wege getrennt und wieder gekreuzt hatten – seit 1977 verheiratet ist. „Auch mal Sommerurlaub, den unsere Töchter Linda und Julia meist im Frohburger Bad verbringen mussten, weil Hermann Schwimmmeister und Sportstättenverantwortlicher war.“ Zunächst jedoch soll es mit den Enkeln zum Wintersport nach Oberhof gehen. Ohne Sport, der bei dem Paar auch in der Freizeit schon immer eine große Rolle spielte, geht es allerdings nicht. „Ich führe die zwei Seniorengruppen weiter, die ich bereits lange in Borna betreue. Und ich möchte stellvertretende Vorsitzende in meinem Heimatverein Frohburger TV bleiben und mich noch mehr engagieren.“

Von Olaf Krenz