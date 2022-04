Großer Bedarf: Psychiatrische Tagesklinik für Kinder und Jugendliche in Borna wird erweitert

Borna

Im Erdgeschoss der ehemaligen Post in Borna wird gebaut, in den Etagen darüber arbeiten psychiatrische und psychotherapeutische Ambulanz und Tagesklinik: Oberärztin Dr. Antje Thomas spricht im Interview über die große Nachfrage im ländlichen Raum und welche Rolle die Pandemie dabei spielt. Außerdem berichtet die 44-Jährige über ihre Arbeit und den Bau im Haus.

Frage: Seit wann gibt es diese Tagesklinik für Kinder und Jugendliche in Borna?

Dr. Antje Thomas: Im Mai 2007 öffnete unsere Ambulanz, im November 2008 dann die Tagesklinik, beide auf dem Bornaer Klinikgelände. 2020 zogen wir in die ehemalige Post in der Bahnhofstraße 6, wo derzeit umgebaut und erweitert wird.

Weil der Bedarf aufgrund der Pandemie-Situation so groß ist?

Der Grund für unseren Bau ist nicht die Pandemie, die Erweiterung war schon vorher geplant. Aber ja, wir haben aufgrund der veränderten Bedingungen in den vergangenen zwei Jahren noch mehr Patienten als vorher. Dabei haben sich die Schwerpunkte verschoben.

Dr. Antje Thomas leitet Ambulanz und Tagesklinik für Kinder und Jugendliche in Borna. Quelle: Jens Paul Taubert

Inwiefern?

Viele Kinder waren durch die Schulschließungen stark isoliert, es konnte zu angespannten Familiensituationen kommen, eventuell war das Einkommen der Eltern gefährdet. Wir haben zahlreiche Kinder und Jugendliche, bei denen es um Schulvermeidung geht – mit unterschiedlichen Ursachen. Dies kann sich in Depressionen, sozialen Ängsten oder Trennungs- und Leistungsängsten äußern. Zusätzlich treten vermehrt Essstörungen auf. Wir haben aber – wie auch sonst – Patienten mit Verdacht auf ADHS, posttraumatischen Belastungsstörungen oder anderen Erkrankungen unseres Fachgebiets.

Wie arbeiten Sie in der Ambulanz?

In der Ambulanz führen wir hauptsächlich Diagnostik durch, behandeln Notfälle und leiten die Behandlung ein. Mehr können wir aufgrund der vielen Patienten leider nicht anbieten. Wir versuchen, bei einer Anfrage für die Erstvorstellung innerhalb von sechs Wochen einen Termin zu ermöglichen, aber das ist nicht immer möglich.

Es gibt im ländlichen Raum zu wenige Angebote?

Im ambulanten Bereich – eindeutig ja. Das Gebiet der Kassenärztlichen Vereinigung, wo sich Psychologen und Psychiater niederlassen dürfen, ist so weitläufig gefasst, dass die meisten Kollegen die Großstadt wählen. Das bedeutet für unsere Patienten und deren Eltern oft weite Wege. Es ist für zahlreiche Familien ein Problem, regelmäßig mit ihrem Kind nach Leipzig zu fahren.

Das Erdgeschoss der ehemaligen Post in Borna wird derzeit ausgebaut. Quelle: Jens Paul Taubert

Hat das Helios Park-Klinikum Leipzig noch weitere Standorte für kinderpsychiatrische Angebote im ländlichen Raum?

In Torgau haben wir eine Ambulanz für Kinder und Jugendliche und in Wurzen ebenfalls eine Ambulanz sowie eine Tagesklinik. Beide Standorte sind so stark nachgefragt wie bei uns in Borna. Unser Ansatz damals war: Wir gehen raus aus der Großstadt, weil der Bedarf wirklich da ist.

Wie viele Kinder und Jugendliche betreuen Sie in Borna pro Jahr?

Wir haben rund 300 Patienten pro Jahr in der Ambulanz mit den schon genannten Erkrankungen sowie Zwangsstörungen, ADHS, Autismus, Persönlichkeitsentwicklungsstörungen sowie Erkrankungen aus dem psychotischen Formenkreis, zum Beispiel Schizophrenie. Es gibt bei uns auch regelmäßige Gruppenangebote, bei denen es zum Beispiel um Schulangst geht. Diese Gruppe soll im Juni wieder starten.

Und in der Tagesklinik?

Dies ist ein alternatives Angebot zur vollstationären Psychiatrie. Dort können wir bislang acht bis zehn Patienten aufnehmen. Sie kommen montags bis freitags von 7.45 bis 15.30 Uhr zu uns. Es geht um Einzel-, Gruppen- und Familientherapie, auch Kunst- und Bewegungstherapie. Wir haben zudem eine Sozialpädagogin vor Ort, im kleinen Rahmen ist Beschulung in unserer Klinikschule möglich. Diese Patienten bleiben zwischen drei und sechs Monaten bei uns. Wir arbeiten mit den niedergelassenen Kinderärzten, der örtlichen Kinderklinik, Schulen, dem Allgemeinen Sozialdienst und Jugendhilfeeinrichtungen zusammen.

Zur Person Dr. Antje Thomas ist beim Helios Park-Klinikum Leipzig Oberärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. Die 44-Jährige hat in Borna das Kompetenzzentrum mit Ambulanz und Tagesklinik ab 2007 aufgebaut und leitet es bis heute.

Die Tagesklinik wird jetzt erweitert?

Ja, es soll künftig 15 Plätze geben. Im Haus wird aktuell gebaut. Ambulanz und Tagesklinik werden dann auf zwei Etagen untergebracht sein.

Wie viele Beschäftigte arbeiten bei Ihnen?

Wir sind in der Ambulanz vier approbierte Psychotherapeuten, eine Medizinische Fachangestellte und eine Logopädin. In der Tagesklinik arbeiten zwei Psychotherapeuten, drei Beschäftigte in der Pflege, je eine Kunst- und Bewegungstherapeutin, eine Sozialpädagogin sowie zwei Lehrerinnen. Wir sind ein Superteam, ich arbeite sehr gern hier.

Wie lange wird im Haus noch gebaut und wie hoch sind die Kosten?

Im Dezember vergangenen Jahres wurde mit dem Ausbau begonnen, Ende dieses Jahres soll alles fertig sein. Die Kosten liegen bei rund einer Million Euro, wobei 800.000 Euro Fördermittel fließen.

Von Claudia Carell