Am 5. Oktober - Großes Drachenfest in Schönbach: So baue ich selbst einen Drachen

Schon mal einen Drachen selbst gebaut? Dieses Hobby hat eine große Fangemeinde. Klaus Hempel aus Colditz gehört dazu. Wer die Welt der Himmelsstürmer kennen lernen will, sollte das große Drachenfest in Schönbach am 5. Oktober nicht verpassen – und vielleicht bis dahin noch ein eigenes Fluggerät bauen.