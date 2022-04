Grimma/Borna

Für eine Großübung versammelten sich die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk (THW) und Deutschem Roten Kreuz (DRK) am Samstagmorgen in verschiedenen Orten im Landkreis Leipzig. Die Katastrophenschutz-Einheiten übten mit einer sogenannten Alamierungs- und Marschübung für den Ernstfall.

Wie Nils Adam, Kreisbrandmeister im Landkreises Leipzig mitteilte, wurden am frühen Morgen verschiedene Katastrophenschutzzüge alarmiert, die sich zunächst an zwei Sammelpunkten einfinden mussten. Ein Station befand sich auf dem Parkplatz des Jobcenters in Grimma, ein weiterer vor dem Landratsamt in Borna. Die Blaulicht-Einheiten bewegten sich dann geschlossen zum gemeinsamen Sammelpunkt am Störmthaler See auf dem Gelände des Highfield Festivals.

Einsatzbereitschaft der Züge soll überprüft werden

„Ziel der Übung ist es die Einsatzbereitschaft der Katastrophenschutz-Einheiten zu überprüfen“, so Adam. Auch die Eignung der Sammelpunkte sollte geprüft werden. Die Ergebnisse des Einsatzes würden im Anschluss ausgewertet und gegebenenfalls optimiert werden. Der erste Alarm ging um 7 Uhr los, die Übung war gegen 11.30 Uhr abgeschlossen.

Normalerweise werden Großübungen dieser Art zwei- bis dreimal im Jahr durchgeführt, berichtet der Kreisbrandmeister. Doch coronabedingt mussten die geplanten Marschübungen in den vergangenen zwei Jahren immer wieder verschoben und schließlich ganz abgesagt werden. Die Übung am Samstag war also die erste seit langer Zeit.

Von Lilly Günthner